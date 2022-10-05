35-летняя Санта Димопулос не впервые отгавковается от хейтеров во время войны. Если в августе ее критиковали за отдых в Танзании, то на этот раз набросились из-за русского языка.

Читайте также За карьеру в Москве и дружбу с кремлевскими шутами: у "Мисс Львов 2018" заберут корону

Как Санта Димопулос нарвалась на хейт из-за русского

Санта Димопулос прилетела на уикенд в Париж и поделилась в инстаграме своими впечатлениями от города. Правда, сделала это по-русски.

"Париж волшебный, быстрый, яркий! Я всегда на бегу и хочу все успеть. Хочу приехать хоть раз в неделю и насладиться каждым мгновением, ведь здесь черпаешь вдохновение буквально на каждом углу", – написала звезда под фото, на котором позирует на террасе ресторана.

Если некоторых пользователей захватил ее стильный аутфит, то других возмутила русскоязычная подпись.

Санта, почему на русском? Когда мы наконец будем кайфовать от своего языка и его пропагандировать, неужели мало росизма у нас в жизни?

– спросила у Санты Димопулос одна из фоловерок.

На Санту Димопулос "наехали" из-за русского языка / Скриншот с инстаграма селебрити

Почему Димопулос до сих пор не перешла на украинский

Экс-участница "ВИА Игры" не обошла вниманием этот комментарий и объяснила, почему до сих пор пишет посты на языке оккупанта. Как выяснилось, она делает это ради подписчиков, которые не понимают украинский, но знают русский.

Я говорю и пишу на трех языках. На русском скорее, и у меня много подписчиков из разных стран, которые знают русский. Пожалуйста, не надо лезть ко мне или к кому-нибудь другому с языковым вопросом. Следите за собой и начинайте с себя, и мир станет лучше. У каждого свой темп, и я буду делать так, как я считаю нужным. Мне не 18, чтобы вы делали мне замечания, и я смущалась,

– ответила Санта Димопулос.

Санта Димопулос объяснила, почему не перешла на украинский / Скриншот с инстаграма селебрити

Правда, следующее ее инстаграм-сообщение после этого эмоционального спича было уже на украинском языке. Похоже, выводы Санта Димопулос все же сделала.