Известная украинская певица и бывшая солистка "ВИА-Гры" Санта Димопулос пересиживала войну вместе с детьми в Италии. Но на днях она вернулась домой.
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Санта Димопулос вернулась в Украину
Исполнительница призналась, что приехала в Украину 5 июня – это впервые за все дни войны. Она летела с 8 утра почти без остановок.
Невозможно словами передать свои чувства. Слезы бегут непроизвольно, хотя я считала, что выплакала уже весь жизненный резерв. Со всем происходящим я только поняла, как сильно я соскучилась, как глубоко отчеканилось и изменило меня то, что произошло с моей страной...
– поделилась Санта Димопулос.
Звезда призналась, что от решения вернуться домой ее даже не остановили взрывы в Киеве.
"Я смотрю в зеркало и не узнаю себя. Меня не остановили утренние взрывы, убедительные просьбы мужчины не ехать сейчас и понимание того, что в Киеве мне будет еще болезненнее моей Украины. Господи, пусть быстрее это закончится, пусть мы победим эту страшную войну за свои жизни, за свою свободу и будущее, за наших детей, за все наши ценности", – добавила певица.
Я очень счастлива и благодарна каждому за поддержку, за каждое доброе слово. Украинцы, вы самые лучшие в мире люди! И ответ на самый частый вопрос: нет, я не боюсь,
– подытожила Санта Димопулос.
Санта Димопулос / Фото с инстаграма звезды
- Отметим, недавно в Украину также вернулся живущий во Франции телеведущий Анатолий Анатолич. Он сообщил, что узнал о строительном проекте "Добробат", выезжающем расчищать завалы по Киевской, Черниговской и Сумской областях, и присоединился к их батальону.