Екссолістка "ВІА Гри" та співачка Санта Дімопулос розповіла, що як і для всіх українців, її спокійне й мирне життя завершилось 24 лютого. У цей день, вночі, Росія почала повномасштабну війну.

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Як Санта Дімопулос виїжджала з країни

Виконавиця поділилась, що з сім'єю прокинулась о 4:30 від вибухів. Чоловік одразу наказав вивозити дітей, однак Санта не погоджувалась і слізно кричала, що це неможливо.

Після сліз і суперечок, я почала чути й за 30 хвилин зібрала найнеобхідніше. Ми їхали близько 3 діб без відпочинку. Мама з сестрою та своїми дітьми їхали за нами. Ми зупинилися у друзів в Будапешті. Зайшовши в будинок, ми зрозуміли, що забули свої речі… Все як в тумані,

– поділилась Дімопулос.

Співачка допомагала українцям майже увесь час: "Здавалося що це замало, що не можна втрачати ні хвилини. Наразі ми вивезли 25 сімей з гарячих точок, поселили майже 100 людей, передали амуніцію для наших захисників, автівку, ліки, одежу і ми не зупиняємось. Відновляємо потроху роботу і всі кошти віддаємо на потреби лікарень, жінок та дітей, що опинилися в скрутному становищі через війну".



Санта Дімопулос з донькою і чоловіком / Фото з інстаграму зірки

Де артистка перебуває в час війни

Санта Дімопулос з дітьми приїхала в Італію. Хоч від початку повномасштабної війни минув понад місяць, для зірки час тягнеться надповільно.

Зауважимо, в Італії також оселилась танцівниця Ілона Гвоздьова з мамою та дітьми. Там її прихистила одна з італійських сімей.

Ми всі, як ніколи, хочемо додому. Я влаштувала дітей в садок і школу. Почала трохи спати й навіть тренуватися. Перші два тижні була наче паралізована, важко було ходити, говорити, навіть дихати. Ніколи в житті я стільки не молилася, ніколи стільки не плакала,

– зізналась виконавиця.

"Пройшла всі стадії: від розпачу, болю, відчаю, розчарування, ненависті, спустошення до зібраності й чіткого розуміння дуже важливого: не треба витрачати час, щоб щось комусь доказувати, енергію і безцінний зараз ресурс на прокльони й суперечки (хоч це і дуже важко). Віддавайте себе добрим справам, відновлюйте, ставайте опорою для інших", – порадила Санта.

Артистка підсумувала, що зараз важливо не дати війні зруйнувати душу. Треба обирати світло, а воно обов'язково поглине темряву.