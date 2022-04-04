Экссолистка "ВИА Гры" и певица Санта Димопулос рассказала, что, как и для всех украинцев, ее спокойная и мирная жизнь завершилась 24 февраля. В этот день ночью Россия начала полномасштабную войну.

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Как Санта Димопулос уезжала из страны

Исполнительница поделилась, что с семьей проснулась в 4:30 от взрывов. Муж сразу приказал вывозить детей, однако Санта не соглашалась и слезно кричала, что это невозможно.

После слез и споров, я начала слышать и через 30 минут собрала самое необходимое. Мы ехали около 3 суток без отдыха. Мама с сестрой и детьми ехали за нами. Мы остановились у друзей в Будапеште. Зайдя в дом, мы поняли, что забыли свои вещи… Все как в тумане,

– поделилась Димопулос.

Певица помогала украинцам почти все время: "Казалось, что это мало, что нельзя терять ни минуты. Сейчас мы вывезли 25 семей из горячих точек, поселили почти 100 человек, передали амуницию для наших защитников, машину, лекарства, одежду и мы не останавливаемся. Восстанавливаем понемногу работу и все средства отдаем на нужды больниц, женщин и детей, оказавшихся в затруднительном положении из-за войны".



Санта Димопулос с дочерью и мужем / Фото с инстаграма звезды

Где артистка находится во время войны

Санта Димопулос с детьми приехала в Италию. Хотя с начала полномасштабной войны прошло более месяца, для звезды время тянется замедленно.

Добавим , в Италии также поселилась танцовщица Илона Гвоздева с мамой и детьми. Там ее приютила одна из итальянских семей.

Мы все как никогда хотим домой. Я устроила детей в садик и школу. Начала немного спать и даже тренироваться. Первые две недели была как парализована, тяжело было ходить, говорить, даже дышать. Никогда в жизни я столько не молилась, никогда столько не плакала,

– призналась исполнительница.

"Прошла все стадии: от отчаяния, боли, разочарования, ненависти, опустошения до собранности и четкого понимания очень важного: не надо тратить время, чтобы что-то кому-то доказывать, энергию и бесценный сейчас ресурс на проклятия и споры (хотя это и очень тяжело). Отдавайте себя добрым делам, восстанавливайте, становитесь опорой для других", – посоветовала Санта.