Санта Дімопулос присоромила Горбунова та Осадчу: їй дорікнули за "тусовки з росіянами"

Співачка Санта Дімопулос не оминула скандалу навколо Юрія Горбунова та серіалу за 33 мільйони державних коштів. Вона розкритикувала продюсера, але також зустрілась із критикою.

Українська співачка Санта Дімопулос висловилась про серіал, який хоче зняти компанія Юрія Горбунова. Вона прокоментувала допис продюсера та розкритикувала його.

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Санта Дімопулос розкритикувала Горбунова

У відео Юрій Горбунов апелює до російського контенту – мовляв, українці дивляться його, адже українського розважального контенту мало. Санта назвала ці слова маніпуляцією.

"Конкурували з росіянами". Під час війни двічі рівнятися на країну агресора це "сильно" (дешева і низька маніпуляція). А збирати мільйони гривень під час війни на зйомку комедії, коли люди скидаються по гривні, щоб допомогти хлопцям на передовій, людям, які залишилися без житла – це взагалі новий рівень цинізму,

– написала Дімопулос.

Окрім того, співачка пригадала й Катю Осадчу. "Заробляти на війні, переслідувати свої інтереси під час війни – це сором. І ваш і вашої дружини, яка так любить засуджувати й цькувати інших".

Як відреагували на слова Санти

, Санта Дімопулос у День пам'яті жертв Голодомору похвалилась вечіркою у Версалі. Тоді Катя Осадча її засудила за ці світлини, а особливо тарілки з наїдками. Додамо ще й те, що нещодавно Санта Дімопулос розважалась на дні народженні доньки російського олігарха – і ніяк це не прокоментувала.

Більшість користувачів під дописом шоумена підтримали Санту Дімопулос схвальними емоджі та коментарями:

"Дякую, що ви не з цього кодла "підтримувачів" культури!";

"Дуже влучний коментар";

"Дякую, що підтримали й написали".

Трапилися й коментарі, де користувачі дорікали співачці за її перебування за кордоном. Та Санта відповіла, що несе відповідальність за двох дітей, тому "ніхто не має права засуджувати за рішення відвезти їх від війни". До того ж вона, за словами Дімопулос, має бізнес в Україні, сплачує податки та закриває збори.

"Прокинулась патріотка, яка сидить в Каннах", – звернулися до Санти користувачі. Вона відповіла: "по-перше, я не в Каннах, а в Монако, по-друге, так, я патріотка, про що говорить не місце перебування, а мої дії".

"Сліпий кульгавого поганяє. Я надіюсь, в Ніцці й на Ібіці ви вже хоч вивчили, коли в Україні День пам'яті жертв Голодомору й інші трагічні для українського народу дати. Хоча судячи з тусовок з росіянами, вам то до лампочки. Чесно, не бачу різниці між Горбуновим і Сантою. Просто один лажає в Україні, а інша за її межами. Порхаючи світом і транслюючи, що у нас з хорошими росіянами дружба і любов", – пишуть українці.

Реакція мережі на слова Санти Дімопулос / Скриншот з інстаграму