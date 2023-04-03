Все робила не так, – Санта Дімопулос розсекретила помилку, яку допустила при схудненні

Співачка Санта Дімопулос розповіла, що допускала серйозну помилку при схудненні. Вона дала пораду тим, хто хоче скинути зайві кілограми.

Колишня солістка "ВІА Гри" Санта Дімопулос через повномасштабну війну живе за кордоном, але й там стресує через події в Україні. Нещодавно артистка зізнавалась, що набрала кілька зайвих кілограмів.

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Санта Дімопулос про схуднення

В інстаграм-сторіз виконавиця відповіла на запитання підписниці про те, як схуднути. Санта несподівано зізналась, що завжди допускала одну помилку.

Я зрозуміла зовсім нещодавно, що все робила не так. Перше і найголовніше, з чого треба почати, – здати аналізи.

"Немає одного протоколу для всіх і це дуже важливо зрозуміти! Комусь підходить інтервальне голодування, а для людей з проблемами з жовчним – ні. Комусь супер низьковуглеводний, а іноді й кето раціон, для інших же – це жах. Тому я інколи дивуюсь новомодним дієтологам, які всім приписують одне й те ж саме за дорого".

Санта Дімопулос також дала пораду. На її думку, краще обрати здоровий, але ситний раціон та поєднати його зі спортом. "Я впевнена, краще спокійно і повільно, зате без стресу та відкатів. З моїх порад: "чистий і живий", поживний і різноманітний раціон, який підходить вам і не завдає проблем і голоду, спорт і правильний догляд завжди спрацюють".



Санта Дімопулос про схуднення / Фото з інстаграм-сторіз

Хто з зірок хвалився результатами схуднення

Українські зірки тим часом діляться результатами схуднення. Наприклад, блогерка Даша Квіткова вразила тим, як феноменально скинула вагу: після вагітності й пологів вона позбулась близько 32 кілограмів. Зараз блогерка важить 50 кілограмів.

Акторка Ксенія Мішина нещодавно хвалилась, що схуднула на 9 кілограмів, які набрала під час вторгнення. Вона показувала вражаючі кадри "до" та "після", які викликали і захват, і критику з боку її шанувальників.