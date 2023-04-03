Колишня солістка "ВІА Гри" Санта Дімопулос через повномасштабну війну живе за кордоном, але й там стресує через події в Україні. Нещодавно артистка зізнавалась, що набрала кілька зайвих кілограмів.

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Санта Дімопулос про схуднення

В інстаграм-сторіз виконавиця відповіла на запитання підписниці про те, як схуднути. Санта несподівано зізналась, що завжди допускала одну помилку.

Я зрозуміла зовсім нещодавно, що все робила не так. Перше і найголовніше, з чого треба почати, – здати аналізи.

"Немає одного протоколу для всіх і це дуже важливо зрозуміти! Комусь підходить інтервальне голодування, а для людей з проблемами з жовчним – ні. Комусь супер низьковуглеводний, а іноді й кето раціон, для інших же – це жах. Тому я інколи дивуюсь новомодним дієтологам, які всім приписують одне й те ж саме за дорого".

Санта Дімопулос також дала пораду. На її думку, краще обрати здоровий, але ситний раціон та поєднати його зі спортом. "Я впевнена, краще спокійно і повільно, зате без стресу та відкатів. З моїх порад: "чистий і живий", поживний і різноманітний раціон, який підходить вам і не завдає проблем і голоду, спорт і правильний догляд завжди спрацюють".



Санта Дімопулос про схуднення / Фото з інстаграм-сторіз

Хто з зірок хвалився результатами схуднення

Українські зірки тим часом діляться результатами схуднення. Наприклад, блогерка Даша Квіткова вразила тим, як феноменально скинула вагу: після вагітності й пологів вона позбулась близько 32 кілограмів. Зараз блогерка важить 50 кілограмів.

Акторка Ксенія Мішина нещодавно хвалилась, що схуднула на 9 кілограмів, які набрала під час вторгнення. Вона показувала вражаючі кадри "до" та "після", які викликали і захват, і критику з боку її шанувальників.