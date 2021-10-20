Санта Дімопулос полетіла в Париж: фото осіннього образу
Джерело:інстаграм Санти Дімопулос
Співачка, переможниця "Танців з зірками" Санта Дімопулос активно мандрує. Вона часто публікує фото з різних країн світу. Днями потішила шанувальників світлинами з Франції, де продемонструвала стильний осінній образ.
Санта Дімопулос обожнює подорожі. Атмосферними знімками вона ділиться на особистій сторінці в інстаграмі. На них вона показує красиві краєвиди та свої вбрання.
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Осінній look Санти Дімопулос
Знаменитість сфотографувалася в Парижі на тлі красивої локації. Вона постала перед камерою у чорних шкіряних лосинах, білій в'язаній кофті та косусі. Поєднала зухвалий look з чорним масивним взуттям. Волосся Санта зібрала у зачіску ззаду, а на обличчі зробила легкий макіяж. Довершила образ сонцезахисними окулярами та білою сумочкою зі штучною шерстю.
Осінній образ Санти Дімопулос / Фото з інстаграму Санти Дімопулос
У дописі зірка розповіла, що прилетіла в Париж на 3 дні й намагалася встигнути все, але безрезультатно. Це місто не любить поспішати, тому для того, щоб побачити якомога більше, треба виділити більше часу. Однак Санта таки зробила для шанувальників атмосферні кадри цього фантастичного французького міста й оприлюднила їх в мережі.
Париж очима Санти Дімопулос / Фото з інстаграму Санти Дімопулос
Текст публікації Санти Дімопулос:
Мої поради, що подивитися зараз у найромантичнішому місті:
- Виставка Thierry Mugler Couturissime у музеї декоративного мистецтва, присвячена творчості Тьєрі Мюглера – унікального, геніального художника, який здійснив революцію у світі моди, високої моди та парфумерії.
- Балет Play Олександра Екмана в Opera Garnier.
- Музей колекції Франсуа Піно в будівлі біржі La Bourse de Commerce. Японський архітектор Тадао Андо дбайливо обновив історичну будівлю. Центральний простір всередині головного циліндра віддали для великих виставок та інсталяцій. Зараз у ньому є експозиція художника Урса Фішера – монументальна воскова копія "Викрадення сабінянок" Джамболоньї. І це, мабуть, єдина робота, яка вразила мене.
- Виставка колекції братів Морозових у фонді Louis Vuitton. Куди ми не доїхали цього разу, але обов'язково доїдемо наступного. Це багата приватна колекція (Ван Гог, Сезанн, Ренуар, Моне, Пікассо, Врубель та інші), яку більшовики націоналізували в 1918 році, і чиї полотна сьогодні розподілили між Ермітажем і Пушкінським музеєм.
- Ретроспектива художниці 20 століття – Джорджії О'Кіф в Помпіду.
- Виставка Cherry Blossoms Демієна Херста (яскравої зірки сучасного мистецтва) у фонді Cartier.
- Виставка World of Banksy.