Санта Димопулос обожает путешествия. Атмосферными снимками она делится на личной странице в инстаграме. На них она показывает красивые пейзажи и свои наряды.
Смотрите также Санта Димопулос показала, как прошел сказочный день рождения дочери: потрясающее видео
Осенний look Санты Димопулос
Знаменитость сфотографировалась в Париже на фоне красивой локации. Она предстала перед камерой в черных кожаных лосинах, белой вязаной кофте и косухе. Соединила дерзкий look с черной массивной обувью. Волосы Санта собрала в прическу сзади, а на лице сделала легкий макияж. Довершила образ солнцезащитными очками и белой сумочкой из искусственной шерсти.
Осенний образ Санты Димопулос / Фото с инстаграма Санты Димопулос
В посте звезда рассказала, что прилетела в Париж на 3 дня и пыталась успеть все, но безрезультатно. Этот город не любит спешить, поэтому для того, чтобы увидеть как можно больше, надо выделить больше времени. Однако Санта таки сделала для поклонников атмосферные кадры этого фантастического французского города и обнародовала их в сети.
Париж глазами Санты Димопулос / Фото с инстаграма Санты Димопулос
Текст публикации Санты Димопулос:
Мои советы, что посмотреть сейчас в романтическом городе:
- Выставка Thierry Mugler Couturissime в музее декоративного искусства, посвященная творчеству Тьери Мюглера – уникального, гениального художника, совершившего революцию в мире моды, высокой моды и парфюмерии.
- Балет Play Александра Экмана в Opera Garnier.
- Музей коллекции Франсуа Пино в здании биржи La Bourse de Commerce. Японский архитектор Тадао Андо бережно обновил историческое здание. Центральное пространство внутри главного цилиндра отдали для крупных выставок и инсталляций. Сейчас в нем экспозиция художника Урса Фишера – монументальная восковая копия "Похищение сабинянок" Джамболоньи. И это, пожалуй, единственная работа, которая поразила меня.
- Выставка коллекции братьев Морозовых в фонде Louis Vuitton. Куда мы не доехали в этот раз, но обязательно доедем в следующий. Это дорогая частная коллекция (Ван Гог, Сезанн, Ренуар, Моне, Пикассо, Врубель и другие), которую большевики национализировали в 1918 году, и чьи полотна сегодня распределили между Эрмитажем и Пушкинским музеем.
- Ретроспектива художницы 20 века – Джорджии О'Киф в Помпиду.
- Выставка Cherry Blossoms Дэмиена Херста (яркой звезды современного искусства) в фонде Cartier.
- Выставка World of Banksy.