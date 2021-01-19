После нескольких недель в Дубае Санта Димопулос отправилась на Мальдивы. На райском курорте красавица продемонстрировала изысканный образ на фоне фантастического пейзажа.

Сразу после победы в "Танцах со звездами" Санта Димопулос полетела в Дубай с мужем и детьми. За изнурительные месяцы тренировок и съемок артистка вознаградила себя длительным отпуском. Однако зимние каникулы в Дубае семья продолжила после новогодних праздников в Украине. За несколько недель семья сменила ОАЭ на Мальдивы. Об этом свидетельствует последнее сообщение Санты Димопулос в инстаграме.

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Артистка с мужем-бизнесменом Игорем Кучеренко и детьми – 12-летним сыном Даниелем и годовалой дочкой Софией – остановилась в 5-звездной гостинице на райском острове. Супруги устроили романтический ужин, для которого звезда выбрала романтический look.

Образ Санты Димопулос на Мальдивах

На деревянном пирсе возле ресторана красавица позировала в легком платье белого цвета в черный горох. Наряд длины миди с длинными рукавами и закрытым декольте роскошно подчеркнул стройную фигуру Санты Димопулос. Она появилась в кадре босиком, как и положено ходить на Мальдивах.

Мокрые волосы победительница "Танцев со звездами" оставила распущенными и нанесла легкий макияж. Подчеркнем, что на курорта на берегу океана певица старается "не злоупотреблять" косметикой. Изысканный образ для романтического ужина она завершила лаконичными блестящими серьгами.



Санта Димопулос на Мальдивах / Фото Instagram / @santadimopulos