У мене проблемка, – Санта Дімопулос зізналася, на скільки кілограмів погладшала під час війни

Ексучасниця гурту "ВІА Гра" Санта Дімопулос через війну переїхала в Монако. Однак і там вона нібито відчуває стрес. Зірка каже, що на тлі цього на вагах у неї плюс 6 кілограмів.

Роками Санта Дімопулос страждала від анорексії та булімії, але навчилася любити себе та своє тіло. Тож зараз не картає себе за зайву вагу.

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На скільки кілограмів погладшала Санта Дімопулос

В інстаграм-сторіс її запитали: "Навіть під час стресу ви дотримуєтеся харчування? Як вдається?" Однак зірка відповіла, що як і всі піднабрала через стрес, бо закинула здоровий раціон. Наприклад, на екскурсії у Версалі вона дегустувала тістечка, чим розсердила Катю Осадчу, адже розкішний вікенд влаштувала в День пам'яті жертв Голодомору.

У мене з цим проблемка. Зараз знову плюс 6 кілограмів. Ці гойдалки неабияк мені набридли. Не виходить у мене харчуватися чисто під час стресу,

– пожалілася Санта Дімопулос.

Однак її чоловік-бізнесмен Ігор Кучеренко вважає, що в жінці головне щирість, почуття гумору, інтелект, відчуття стилю та блиск в очах, тож йому байдуже, плюс чи мінус у дружини на вагах.

Санта Дімопулос розповіла про зайву вагу / Фото з інстаграм-сторіс блогерки

До речі, Санта Дімопулос, на відміну від переважної більшості знаменитостей, не перевела соцмережі на українську мову. Вона досі публікує пости російською. Ба більше, у жовтні вона просила не робити їй зауважень, адже мовою окупанта вона спілкується заради "підписників з різних країн".

"Будь ласка, не треба лізти до мене чи до когось іншого з мовним питанням. У кожного свій темп, і я буду робити так, як вважаю за потрібне. Мені не 18, щоб ви робили мені зауваження, і я ніяковіла", – різко відповіла Дімопулос на критику.