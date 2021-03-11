Санта Дімопулос поділилась враженнями від інтерв'ю Меган і Гаррі

Інтерв'ю принца Гаррі та Меган Маркл Опрі Вінфрі викликало цікавість і в українських зірок. Співачка та переможниця "Танців з зірками" Санта Дімопулос заявила, що зовсім не повірила подружжю.

Резонансне інтерв'ю принца Гаррі та Меган Маркл, яке вийшло в ефір 7 березня, викликало неабияку цікавість і в українських знаменитостей. Зокрема, на нього відреагувала колишня солістка "ВІА гри" й переможниця "Танців з зірками" Санта Дімопулос.

Варто прочитати Принц Вільям вперше публічно прокоментував інтерв'ю брата: Ми взагалі не расистська сім'я!

Реакція Санти Дімопулос на інтерв'ю Меган

В інстаграм-сторіз співачка вирішила поспілкуватися зі своїми підписниками. Один з прихильників зірки вирішив запитати її, яка думка Санти щодо інтерв'ю Меган та Гаррі. На що артистка відповіла досить різко.

Дімопулос наголосила, що категорично проти ставиться до будь-яких форм расизму. Однак заявила, що не повірила в бесіду подружжя з Опрою Вінфрі. Це зірка аргументувала тим, що не почула точних доказів, а лише образи та звинувачення без фактів.

Я категорично проти будь-яких форм вияву расизму, але в це інтерв'ю я не повірила. Якісь розмиті і, головне, безадресні звинувачення, докори й образи без конкретних фактів і доказів,

– написала Санта Дімопулос.

Також вона додала, що не розуміє принца Гаррі, адже він завдав великого болю своїй сім'ї: "Не розумію чоловіка, який завдає такого удару своїй сім'ї. А головне: навіщо? Її мотиви, думаю, усім зрозумілі".



Реакція Санти Дімопулос / Фото з інстаграм-сторіз

Нагадаємо, раніше Ольга Фреймут розкритикувала зовнішній вигляд принца Гаррі на інтерв'ю. Вона зазначила, що Гаррі бунтує, адже розстібнув три ґудзики на сорочці та показав тіло через короткі шкарпетки, що також є непристойним.