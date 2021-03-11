Интервью принца Гарри и Меган Маркл Опре Уинфри вызвало интерес и у украинских звезд. Певица и победительница "Танцев со звездами" Санта Димопулос заявила, что совсем не поверила супругам.

Резонансное интервью принца Гарри и Меган Маркл, которое вышло в эфир 7 марта, вызвало немалый интерес и у отечественных знаменитостей. В частности, на него отреагировала бывшая солистка "ВИА Гры" и победительница "Танцев со звездами" Санта Димопулос.

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Реакция Санты Димопулос на интервью Меган

В инстаграм-сториз певица решила пообщаться со своими подписчиками. Один из поклонников звезды решил спросить ее мнение относительно интервью Меган и Гарри. На что артистка ответила довольно резко.

Димопулос отметила, что категорически против относится к любым формам расизма. Однако заявила, что не поверила в беседу супругов с Опрой Уинфри. Это звезда аргументировала тем, что не услышала точных доказательств, а лишь оскорбления и обвинения без фактов.

Я категорически против любых форм проявления расизма, но в это интервью я не поверила. Какие-то размытые и, главное, безадресные обвинения, упреки и оскорбления без конкретных фактов и доказательств,

– написала Санта Димопулос.

Также она добавила, что не понимает принца Гарри, ведь он причинил большую боль своей семье: "Не понимаю мужчину, который наносит такой удар своей семье. А главное: зачем? Ее мотивы, думаю, всем понятны".



Реакция Санты Димопулос / Фото из инстаграм-сториз

Напомним, ранее Ольга Фреймут раскритиковала внешний вид принца Гарри на интервью. Она отметила, что Гарри бунтует, ведь расстегнул три пуговицы на рубашке и показал тело через короткие носки, что также является неприличным.