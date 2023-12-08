Експрем'єрка Фінляндії приголомшила вбранням у синьо-жовтому кольорі

Колишня прем’єр-міністерка Фінляндії Санна Марін здивувала вбранням у синьо-жовтих відтінках. Вона обрала такий образ до Дня незалежності Фінляндії.

Цікаво, що Санна Мірелла Марін була наймолодшою прем'єр-міністеркою за всю історію у Фінляндії. Вона працювала на цій посаді близько двох з половиною років. Уряд, який очолювала Санна, дуже підтримував Україну.

Вау У піджаку задом наперед: Олена Зеленська зачарувала елегантним образом

Санна Марін вразила жовто-синім вбранням

Експрем'єр-міністерка Фінляндії прийшла на урочисту зустріч до Дня незалежності Фінляндії в образі синього-жовтого кольору.

Санна обрала жовту приталену сукню, пошиту з атласу та з елегантним вирізом на одному плечі. Сукню жінка перев'язала синьою стрічкою. Тож її образ вийшов у синьо-жовтих кольорах – як прапор України. Марін доповнила лук золотими об'ємними сережками та вишуканою зачіскою – пучком. На Санні був легкий невимушений макіяж.

Очевидно, що такі кольори вбрання політикиня обрала невипадково. Вона хотіла вкотре показати підтримку Україні. Тож користувачі з нашої держави висловили вдячність Марін за її вчинок і оцінили її вигляд.



Образ Санни Марін на Дні незалежності Фінляндії / Фото з інстаграму Helsingin Sanomat

"Вона – неймовірно красива, дякую Санні та всім людям Фінляндії за підтримку України в ці найважчі для нас часи".

"Гарні люди та чудова Санна. Дякуємо".

"До речі, це була стильна сукня! Молодець".

"Образ Санни Марін був найкрасивішим за весь вечір, як і сама Санна".

"Вау, яка сукня на Санні".

Хто зі світових знаменитостей нещодавно підтримував Україну