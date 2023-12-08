Експрем'єрка Фінляндії приголомшила вбранням у синьо-жовтому кольорі
Джерело:Helsingin Sanomat
Колишня прем’єр-міністерка Фінляндії Санна Марін здивувала вбранням у синьо-жовтих відтінках. Вона обрала такий образ до Дня незалежності Фінляндії.
Цікаво, що Санна Мірелла Марін була наймолодшою прем'єр-міністеркою за всю історію у Фінляндії. Вона працювала на цій посаді близько двох з половиною років. Уряд, який очолювала Санна, дуже підтримував Україну.
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Санна Марін вразила жовто-синім вбранням
Експрем'єр-міністерка Фінляндії прийшла на урочисту зустріч до Дня незалежності Фінляндії в образі синього-жовтого кольору.
Санна обрала жовту приталену сукню, пошиту з атласу та з елегантним вирізом на одному плечі. Сукню жінка перев'язала синьою стрічкою. Тож її образ вийшов у синьо-жовтих кольорах – як прапор України. Марін доповнила лук золотими об'ємними сережками та вишуканою зачіскою – пучком. На Санні був легкий невимушений макіяж.
Очевидно, що такі кольори вбрання політикиня обрала невипадково. Вона хотіла вкотре показати підтримку Україні. Тож користувачі з нашої держави висловили вдячність Марін за її вчинок і оцінили її вигляд.
Образ Санни Марін на Дні незалежності Фінляндії / Фото з інстаграму Helsingin Sanomat
- "Вона – неймовірно красива, дякую Санні та всім людям Фінляндії за підтримку України в ці найважчі для нас часи".
- "Гарні люди та чудова Санна. Дякуємо".
- "До речі, це була стильна сукня! Молодець".
- "Образ Санни Марін був найкрасивішим за весь вечір, як і сама Санна".
- "Вау, яка сукня на Санні".
Хто зі світових знаменитостей нещодавно підтримував Україну
- У серпні у Варшаві відбувся концерт американського гурту Imagine Dragons. Музиканти запросили на виступ героя свого кліпу – 14-річного Сашка з селища Новогригорівка, якому допомагають відбудувати житло. Разом з ним Imagine Dragons підняли на сцені прапор України. У такий спосіб музиканти закликали підтримувати нашу державу.
- У вересні американська акторка Крістіна Девіс прилетіла до Молдови, де поспілкувалася з дітьми з України. Девіс висловила їм свою щиру підтримку. Зірка поділилася фото з українцями у своєму інстаграмі та додала хештег #Ukraine і синьо-жовтий прапорець.
- У жовтні всесвітньо відома співачка Мадонна провела концерт у Лондоні в рамках світового турне. Виконавиця підтримала Україну, піднявши синьо-жовтий прапор під час виконання пісні Don't Cry for Me Argentina. Тоді прихильники підтримали співачку вигуками та гучними оплесками.