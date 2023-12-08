Интересно, что Санна Мирелла Марин была самым молодым премьер-министром за всю историю в Финляндии. Она работала на этом посту около двух с половиной лет. Правительство, которое возглавляла Санна, очень поддерживало Украину.

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Санна Марин поразила желто-синим нарядом

Экс-премьер-министр Финляндии пришла на торжественную встречу ко Дню независимости Финляндии в образе сине-желтого цвета.

Санна выбрала желтое приталенное платье, сшитое из атласа и с элегантным вырезом на одном плече. Платье женщина перевязала синей лентой. Ее образ вышел в сине-желтых цветах – как флаг Украины. Марин дополнила лук золотыми объемными серьгами и изысканной прической – пучком. На Санне был легкий непринужденный макияж.

Очевидно, что такие цвета одежды политик выбрала неслучайно. Она хотела еще раз показать поддержку Украине. Поэтому пользователи от нашего государства выразили благодарность Марин за ее поступок и оценили ее вид.



Образ Санны Марин на Дне независимости Финляндии / Фото из инстаграмма Helsingin Sanomat

Она – невероятно красивая, спасибо Санне и всем людям Финляндии за поддержку Украины в эти тяжелые для нас времена.

Красивые люди и великолепная Санна. Спасибо.

Кстати, это было стильное платье! Молодец.

Образ Санны Марин был самым красивым за весь вечер, как и сама Санна.

Вау, какое платье на Санне.

Кто из мировых знаменитостей недавно поддерживал Украину