"Самолітом саме цим літом": трек молодого виконавця з Рівненщини розриває тікток

У мережі набирає популярності пісня молодого українського артиста Drevo, яка називається "Самолітом". Трек вже завірусився в тіктоці, і зараз має понад 11 тисяч відео, знятих під цей звук.

Молодий артист швидко набирає популярності в соцмережах та зачаровує слухачів незвичним тембром голосу, передає 24 Канал. Три його пісні "Самолітом", "Ластівка" й "Завітавши в храм" вже підкорили українців.

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Виконавець має псевдонім Drevo, а його справжнє ім'я Максим Дерев'янчук.

Трек "Самолітом" підкорює тікток

Музична композиція вийшла "Самолітом" близько 10 днів тому, а кліп переглянули вже понад 250 тисяч разів. Відео має тисячі лайків та сотні коментарів. У тіктоці шанувальники вже зняли майже 12 тисяч відео під цей трек.

Пісні Drevo займають одні з найвищих позицій прослуховування. Обов'язково послухайте ще й треки "Ластівка" та "Завітавши в храм".

Реакція мережі

Українці в захваті від нової композиції. Як зазначають слухачі, пісня легко запам'ятовується:

"Це нереально. Качає, розриває, в серці так йойкає. Дуже хочі ще цих треків. Наша мова неймовірна".

"Ця пісня заслуговує на потрапляння в тренди) цей голос це шось".

"Вау, дуже крутий, пісня на повторі, дякую".

"Пісня дуже драйвова! Чекаємо на наступні!"

"Це шикарно, аж мурашки по шкірі від вашого голосу".

"Знову хіт! Дуже потужно, як і попередні два треки".

"Це найкраща пісня, яку я чула за останній час".

Дивіться кліп на пісню "Самолітом" виконавця Drevo: відео

Текст пісні "Самолітом" українською мовою:

Приспів:

Самолітом саме цим літом

Самі летимо за вітром

Туди, де не звучить трембіта,

І, де не було чути нас!..

Вже не тримали, не діставали,

Всюди пускали, мене не зупиняли.

Бажав я волі, де моя доля,

Щоб не цурався своєї мови!..

Трохи розлуки, середні муки

Мене навчили випробування…

Гадав, що гори – це моя доля,

Зустрів кохання, поїхали на море!..

Приспів. (2)

Гаряче море, високі гори

На краю світу, чи біля дому,

Справа не в тому, де менше втоми,

Куди б не їхав – повернешся додому!

Сьогодні, завтра, чи вже ніколи –

Це не важливо, справа не в цьому…

Напевно краще бути самому

Без лишніх звернень, втікаючи від втоми...

Що відомо про молодого виконався Drevo