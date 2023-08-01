"Самолітом саме цим літом": трек молодого виконавця з Рівненщини розриває тікток

1 серпня 2023, 09:43
Читать новость на русском

У мережі набирає популярності пісня молодого українського артиста Drevo, яка називається "Самолітом". Трек вже завірусився в тіктоці, і зараз має понад 11 тисяч відео, знятих під цей звук.

Молодий артист швидко набирає популярності в соцмережах та зачаровує слухачів незвичним тембром голосу, передає 24 Канал. Три його пісні "Самолітом", "Ластівка" й "Завітавши в храм" вже підкорили українців.

До теми У тіктоці віруситься пісня "Чоловік Герасим": як народна композиція отримала нове звучання

Виконавець має псевдонім Drevo, а його справжнє ім'я Максим Дерев'янчук.

Трек "Самолітом" підкорює тікток

Музична композиція вийшла "Самолітом" близько 10 днів тому, а кліп переглянули вже понад 250 тисяч разів. Відео має тисячі лайків та сотні коментарів. У тіктоці шанувальники вже зняли майже 12 тисяч відео під цей трек.

Пісні Drevo займають одні з найвищих позицій прослуховування. Обов'язково послухайте ще й треки "Ластівка" та "Завітавши в храм".

Реакція мережі

Українці в захваті від нової композиції. Як зазначають слухачі, пісня легко запам'ятовується:

  • "Це нереально. Качає, розриває, в серці так йойкає. Дуже хочі ще цих треків. Наша мова неймовірна".
  • "Ця пісня заслуговує на потрапляння в тренди) цей голос це шось".
  • "Вау, дуже крутий, пісня на повторі, дякую".
  • "Пісня дуже драйвова! Чекаємо на наступні!"
  • "Це шикарно, аж мурашки по шкірі від вашого голосу".
  • "Знову хіт! Дуже потужно, як і попередні два треки".
  • "Це найкраща пісня, яку я чула за останній час".

Дивіться кліп на пісню "Самолітом" виконавця Drevo: відео

Текст пісні "Самолітом" українською мовою:

Приспів:

Самолітом саме цим літом
Самі летимо за вітром
Туди, де не звучить трембіта,
І, де не було чути нас!..

Вже не тримали, не діставали,
Всюди пускали, мене не зупиняли.
Бажав я волі, де моя доля,
Щоб не цурався своєї мови!..
Трохи розлуки, середні муки
Мене навчили випробування…
Гадав, що гори – це моя доля,
Зустрів кохання, поїхали на море!..

Приспів. (2)

Гаряче море, високі гори
На краю світу, чи біля дому,
Справа не в тому, де менше втоми,
Куди б не їхав – повернешся додому!
Сьогодні, завтра, чи вже ніколи –
Це не важливо, справа не в цьому…
Напевно краще бути самому
Без лишніх звернень, втікаючи від втоми...

Що відомо про молодого виконався Drevo

  • 21-річний Максим Дерев‘янчук з міста Вараш, що в Рівненській області. Зараз хлопець навчається у Київському політехнічному університеті.
  • Цікаво, що юнак завжди хотів стати футболістом. Але, за його словами, співати у нього виходить краще, адже він це робить ще з дитинства. Останні чотири роки Максим активно пише музику.
  • Артист минулого року брав участь у Нацвідборі на Євробачення-2023. За результатами виступу він увійшов до лонглиста, тобто пройшов перший етап відбору. Але потім він вже не пройшов у шортлист.

Автор: Марія Бондар