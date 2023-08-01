Молодий артист швидко набирає популярності в соцмережах та зачаровує слухачів незвичним тембром голосу, передає 24 Канал. Три його пісні "Самолітом", "Ластівка" й "Завітавши в храм" вже підкорили українців.
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Виконавець має псевдонім Drevo, а його справжнє ім'я Максим Дерев'янчук.
Трек "Самолітом" підкорює тікток
Музична композиція вийшла "Самолітом" близько 10 днів тому, а кліп переглянули вже понад 250 тисяч разів. Відео має тисячі лайків та сотні коментарів. У тіктоці шанувальники вже зняли майже 12 тисяч відео під цей трек.
Пісні Drevo займають одні з найвищих позицій прослуховування. Обов'язково послухайте ще й треки "Ластівка" та "Завітавши в храм".
Реакція мережі
Українці в захваті від нової композиції. Як зазначають слухачі, пісня легко запам'ятовується:
- "Це нереально. Качає, розриває, в серці так йойкає. Дуже хочі ще цих треків. Наша мова неймовірна".
- "Ця пісня заслуговує на потрапляння в тренди) цей голос це шось".
- "Вау, дуже крутий, пісня на повторі, дякую".
- "Пісня дуже драйвова! Чекаємо на наступні!"
- "Це шикарно, аж мурашки по шкірі від вашого голосу".
- "Знову хіт! Дуже потужно, як і попередні два треки".
- "Це найкраща пісня, яку я чула за останній час".
Дивіться кліп на пісню "Самолітом" виконавця Drevo: відео
Текст пісні "Самолітом" українською мовою:
Приспів:
Самолітом саме цим літом
Самі летимо за вітром
Туди, де не звучить трембіта,
І, де не було чути нас!..
Вже не тримали, не діставали,
Всюди пускали, мене не зупиняли.
Бажав я волі, де моя доля,
Щоб не цурався своєї мови!..
Трохи розлуки, середні муки
Мене навчили випробування…
Гадав, що гори – це моя доля,
Зустрів кохання, поїхали на море!..
Приспів. (2)
Гаряче море, високі гори
На краю світу, чи біля дому,
Справа не в тому, де менше втоми,
Куди б не їхав – повернешся додому!
Сьогодні, завтра, чи вже ніколи –
Це не важливо, справа не в цьому…
Напевно краще бути самому
Без лишніх звернень, втікаючи від втоми...
Що відомо про молодого виконався Drevo
- 21-річний Максим Дерев‘янчук з міста Вараш, що в Рівненській області. Зараз хлопець навчається у Київському політехнічному університеті.
- Цікаво, що юнак завжди хотів стати футболістом. Але, за його словами, співати у нього виходить краще, адже він це робить ще з дитинства. Останні чотири роки Максим активно пише музику.
- Артист минулого року брав участь у Нацвідборі на Євробачення-2023. За результатами виступу він увійшов до лонглиста, тобто пройшов перший етап відбору. Але потім він вже не пройшов у шортлист.