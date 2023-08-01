Молодой артист быстро набирает популярность в соцсетях и очаровывает слушателей необычным тембром голоса, передает 24 Канал. Три его песни "Самолітом", "Ластівка" и "Завітавши в храм" уже покорили украинцев.

К теме В тактоке вирусится песня "Муж Герасим": как народная композиция получила новое звучание

У исполнителя есть псевдоним Drevo, а его настоящее имя Максим Деревянчук.

Трек "Самолітом" покоряет текток

Музыкальная композиция вышла "Самолітом" около 10 дней назад, а клип просмотрели уже более 250 тысяч раз. Видео содержит тысячи лайков и сотни комментариев. В тактике поклонники уже сняли почти 12 тысяч видео под этот трек.

Песни Drevo занимают одни из самых высоких позиций прослушивания. Обязательно послушайте еще и треки "Ластівка" и "Завітавши в храм".

Реакция сети

Украинцы в восторге от новой композиции. Как отмечают слушатели, песня легко запоминается:

"Это нереально. Качает, разрывает, в сердце так стучит. Очень хотя еще этих треков. Наш язык невероятный".

"Эта песня заслуживает попадания в тренды) этот голос это что-то".

"Вау, очень крутой, песня на повторе, спасибо".

"Песня очень драйвовая! Ждем следующих!"

"Это шикарно, аж муравьи по коже от вашего голоса".

"Снова хит! Очень мощно, как и предыдущие два трека".

"Это самая лучшая песня, которую я слышала за последнее время".

Смотрите клип на песню "Самолітом" исполнителя Drevo: видео

Текст песни "Самолитом" на украинском языке:

Приспів:

Самолітом саме цим літом

Самі летимо за вітром

Туди, де не звучить трембіта,

І, де не було чути нас!..

Вже не тримали, не діставали,

Всюди пускали, мене не зупиняли.

Бажав я волі, де моя доля,

Щоб не цурався своєї мови!..

Трохи розлуки, середні муки

Мене навчили випробування…

Гадав, що гори – це моя доля,

Зустрів кохання, поїхали на море!..

Приспів. (2)

Гаряче море, високі гори

На краю світу, чи біля дому,

Справа не в тому, де менше втоми,

Куди б не їхав – повернешся додому!

Сьогодні, завтра, чи вже ніколи –

Це не важливо, справа не в цьому…

Напевно краще бути самому

Без лишніх звернень, втікаючи від втоми...

Что известно о молодом исполнился Drevo