На самий Великдень: в Олександра Скічка народилась донечка

Український телеведучий та політик Олександр Скічко вдруге став батьком. Сталось це у Великодню ніч – з 23 на 24 квітня. Дружина Єлизавета Юрушева народила маля за кордоном.

Радник голови Черкаської обласної державної адміністрації буквально кілька днів тому розповідав, що його дружина перебуває за кордоном на 9 місяці вагітності. До війни вони планували партнерські пологи, тому невідомо, чи вдалось здійснити ці плани.

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"Ми з України! Сьогодні вночі на одну українку стало більше! P.S. Христос Воскрес!" – написав у мережі радісний допис Олександр Скічко. На фото крихітна рука донечки тримає палець нібито Олександра. Наразі невідомо, як пара назве дівчинку.



Олександр Скічко став батьком / Фото з інстаграму чоловіка

У коментарях до спільного фото в інстаграмі Єлизавети та Олександра вже встигли привітати зіркові колеги: Катерина Кухар, Анна Різатдінова, Санта Дімопулос, Лілія Подкопаєва, TAYANNA, Лілія Пустовіт та інші.

Про вагітність Юрушева оголосила у лютому.

Особисте життя подружжя