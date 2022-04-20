Олександр поділився, що знав раніше, як це – бути на відстані з коханою людиною, адже дружина жила у Києві, а він працював в Черкасах. Проте зараз відстань стала ще більшою – зараз жінка перебуває за кордоном з дітьми. Єлизавета – на дев'ятому місяці вагітності.

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Це останній, дев'ятий місяць фактично, вона може народити будь-якої миті. Це складніше в кілька разів, але я вдячний дружині, що вона з розумінням ставиться до цієї ситуації, наскільки це можливо. Іноді це складно дається, ми це переживаємо разом,

– каже Скічко.

Він розуміє, що зараз їм обом значно легше, ніж багатьом іншим людям, які втратили сьогодні житло чи перебувають на лінії фронту. Проте він не так уявляв очікування другої дитини. Олександр натякнув, що планував партнерські пологи і багато чого іншого з дружиною, проте так не сталось.



Олександр Скічко з Єлизаветою / Фото з інстаграму чоловіка

Що відомо про особисте життя Скічка