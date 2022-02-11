Сама собі Валентин, – як Меган Маркл святкувала День закоханих до знайомства з принцом Гаррі

До зустрічі з принцом Гаррі Меган Маркл вела особистий блог. ЗМІ пригадали, як акторка проводила День святого Валентина.

У 2015 році Меган Маркл активно вела особистий блог The Tig. Там вона публікувала поради до Дня святого Валентина та розповідала, як буде проводити це свято. У пресі знайшли старі дописи дружини принца Гаррі.

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Як Меган Маркл святкувала День святого Валентина

Меган Маркл розповідала дівчатам, що їм самим слід стати Валентином і робити все, щоб задовольнити свої бажання у цей день.

Я думаю, що вам потрібно приготувати цю прекрасну вечерю, навіть якщо це тільки для себе, одягніть своє улюблене вбрання, купіть собі квіти й відсвяткуйте любов до себе, яка часто губиться, коли ми зосереджуємося на тому, чого ми не маємо,

– писала акторка.

Сама ж Меган зізнавалась, що святкуватиме День святого Валентина з друзями й "гулятиме Нью-Йорком", питиме рожеві коктейлі та гулятиме вулицями у нових туфлях.

"Ці туфлі, до речі, були моїм подарунком самій собі. Тому що я багато працювала, тому що я не збираюся чекати, поки хтось купить мені те, чого я жадаю, і тому що я хочу ставитися до себе так само добре, як до найдорожчих мені людей. Бо я сама собі Валентин", – ділилась Маркл.

, цього року Меган Маркл та принц Гаррі відсвяткують 4 річницю весілля. Невідомо, як цього року пройде у подружжя День святого Валентина, однак минулого року це було особливе свято.

14 лютого 2021 року знаменитості оголосили, що стануть батьками вдруге. Фотограф Місан Гарріман тоді опублікував зворушливе фото пари.



Меган Маркл і принц Гаррі у 2021 році / Фото з інстаграму фотографа