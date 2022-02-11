В 2015 году Меган Маркл активно вела свой блог The Tig. Там она публиковала советы ко Дню святого Валентина и рассказывала, как будет проводить этот праздник. В прессе нашли старые сообщения жены принца Гарри.

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Как Меган Маркл праздновала День святого Валентина

Меган Маркл рассказывала девушкам, что им следует стать Валентином и делать все, чтобы удовлетворить свои желания в этот день.

Я думаю, что вам нужно приготовить этот прекрасный ужин, даже если это только для себя, наденьте свои любимые наряды, купите себе цветы и отпразднуйте любовь к себе, которая часто теряется, когда мы сосредотачиваемся на том, чего у нас нет,

– писала актриса.

Сама же Меган признавалась, что будет праздновать День святого Валентина с друзьями и будет "кутить по Нью-Йорку", пить розовые коктейли и гулять по улицам в новых туфлях.

"Эти туфли, кстати, были моим подарком самой себе. Потому что я много работала, потому что я не собираюсь ждать, пока кто-то купит мне то, чего я хочу, и потому что я хочу относиться к себе так же хорошо, как к самым дорогим мне людям. Потому что я сама себе Валентин", – делилась Маркл.

Заметим, в этом году Меган Маркл и принц Гарри отпразднуют 4-летие свадьбы. Неизвестно, как в этом году пройдет у супругов День святого Валентина, однако в прошлом году это был особый праздник.

14 февраля 2021 года знаменитости объявили, что станут родителями во второй раз. Фотограф Мисан Гарриман тогда опубликовал трогательное фото пары.

Меган Маркл и принц Гарри в 2021 году / Фото из инстаграма фотографа