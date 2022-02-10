Інтернет-сенсація Jerry Heil завжди чесна зі своїми фанами, тож напередодні 14 лютого зробила відверте зізнання про День святого Валентина. Вона розповіла, що її страх – залишитися одною в День закоханих, коли всі підуть на побачення.

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Jerry Heil про День святого Валентина

Артистка зізналась, що недолюблює День святого Валентина ще зі школи. Річ у тому, що ніхто з хлопців не дарував їй валентинки, тож вона почувалась не такою, як всі. Уже в дорослому віці Яну Шамаєву ніколи не запрошували на побачення 14 лютого.

Люблю цей день, але ні разу в житті не провела його на побаченні. Навіть виходила зі стосунків колись спеціально до. Дитячі травми можуть мати аж таку владу,

– поділилась Jerry Heil.

Однак співачка додала, що цього дня закохані пари навколо її аж ніяк не дратують, а навпаки розчулюють.

Jerry Heil на зйомках кліпу "Пошта" / Фото з інстаграму співачки

Цікаво, Jerry Heil випустила ліричну пісню "Пошта" про нещасливе кохання. У кліпі вона втекла з побачення в ресторані, бо її кучерявий бойфренд був весь у телефонних розмовах, а не з нею.

Що відомо про стосунки Jerry Heil

У березні 2020 року артистка зробила резонансне зізнання про інтимне життя. В інтерв'ю Маші Єфросиніній вона розповіла, що у свої 24 роки не займана.

У житті Jerry Heil все ж були романтичні побачення з хлопцями. Одне з них вона запам'ятає на все життя, адже дивний молодик постійно намагався обійняти її та "почастувати авокадо зі своєї ложки".

Щоб знайти своє кохання зірка навіть реєструвалась соціальній мережі для знайомств Tinder. Ба більше, вона зустрічалась з кількома кавалерами, але вони це ні до чого не привело.

Так, у серпні 2021 року Jerry Heil "одружилася" на собі і присяглась любити себе в горі та радості, у багатстві та бідності, у хворобі та здоров'ї.

Повний текст публікації Jerry Heil:

Перше фото – мій страх, який наближається разом з 14.02.

Люблю цей день, бо стільки щасливих закоханих навколо, але ні разу в житті не провела його на побаченні. Навіть виходила зі стосунків колись спеціально до. Маленькій Яні жоден однокласник не подарував валентинку. Дитячі травми можуть мати аж таку владу.