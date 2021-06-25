Сальма Гайєк зізналась, чи збільшувала коли-небудь собі груди

Мексиканська зірка кіно Сальма Гайєк порушила тему, на якій часто спекулювали у ЗМІ та в соцмережах – чи вдавалась акторка до пластичних операцій. Жінка поділилась, що її груди справді збільшувались, але не через втручання хірургів, а через природні причини.

Чи збільшувала Сальма Гайєк груди

Але 54-річна Сальма Гайєк додала, що не ображається на людей, які часто питали її за груди. Оскільки її форми часто набували різких змін.

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Багато людей говорили, що я зробила операцію зі збільшення грудей. Я їх не звинувачую! Мій бюст і справді був набагато меншим! Як і все моє тіло. Я просто випадково виявилася однією з тих, чиї груди збільшувалася з будь-якого приводу. Наприклад, коли я поправилась, завагітніла, або коли опинилася в періоді менопаузи,

– заявила Сальма.

Вона додала, що насправді великі груди приносять чимало дискомфорту, зокрема для спини.

"Я змінила багато розмірів, моя спина дійсно страждала від цього. Мало людей говорять про проблеми життя з великими грудьми", – підсумувала зірка.

Хто із зірок нещодавно збільшував груди