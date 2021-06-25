Увеличивала ли Сальма Хайек грудь
Но 54-летняя Сальма Хайек добавила, что не обижается на людей, которые часто спрашивали ее за грудь. Поскольку ее формы часто приобретали резкие изменения.
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Многие люди говорили, что я сделала операцию по увеличению груди. Я их не виню! Мой бюст и в самом деле был гораздо меньше! Как и все моё тело. Я просто случайно оказалась одной из тех, чья грудь увеличивалась по любому поводу. Например, когда я поправилась, забеременела, или когда оказалась в периоде менопаузы,
– заявила Сальма.
Она добавила, что на самом деле большая грудь приносит немало дискомфорта, в частности для спины.
"Я изменила много размеров, моя спина действительно страдала от этого. Мало людей говорят о проблемах жизни с большой грудью", – подытожила звезда.
Кто из звезд недавно увеличивал грудь
- Участница шоу "Холостяк-11" Надин Медведчук увеличила свою грудь в одной из частных клиник Киева. Она это сделала из-за асимметрии груди и критики в соцсетях.
- К пластической операции на грудь также прибегла блогерша-миллионщица София Стужук. Она мать троих детей.
- Эдгар Каминский недавно подтвердил информацию, что делал пластику груди певице Мише Романовой, когда та была беременной.
- Хоть это было и давно, в 2001 году Шэрон Стоун также увеличили грудь без ее разрешения. Произошло это во время операции по удалению двух доброкачественных опухолей.