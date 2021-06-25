Увеличивала ли Сальма Хайек грудь

Но 54-летняя Сальма Хайек добавила, что не обижается на людей, которые часто спрашивали ее за грудь. Поскольку ее формы часто приобретали резкие изменения.

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Многие люди говорили, что я сделала операцию по увеличению груди. Я их не виню! Мой бюст и в самом деле был гораздо меньше! Как и все моё тело. Я просто случайно оказалась одной из тех, чья грудь увеличивалась по любому поводу. Например, когда я поправилась, забеременела, или когда оказалась в периоде менопаузы,

– заявила Сальма.

Она добавила, что на самом деле большая грудь приносит немало дискомфорта, в частности для спины.

"Я изменила много размеров, моя спина действительно страдала от этого. Мало людей говорят о проблемах жизни с большой грудью", – подытожила звезда.

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