Чи збільшувала Сальма Гайєк груди
Але 54-річна Сальма Гайєк додала, що не ображається на людей, які часто питали її за груди. Оскільки її форми часто набували різких змін.
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Багато людей говорили, що я зробила операцію зі збільшення грудей. Я їх не звинувачую! Мій бюст і справді був набагато меншим! Як і все моє тіло. Я просто випадково виявилася однією з тих, чиї груди збільшувалася з будь-якого приводу. Наприклад, коли я поправилась, завагітніла, або коли опинилася в періоді менопаузи,
– заявила Сальма.
Вона додала, що насправді великі груди приносять чимало дискомфорту, зокрема для спини.
"Я змінила багато розмірів, моя спина дійсно страждала від цього. Мало людей говорять про проблеми життя з великими грудьми", – підсумувала зірка.
Хто із зірок нещодавно збільшував груди
- Учасниця шоу "Холостяк-11" Надін Медведчук збільшила свої груди в одній з приватних клінік Києва. Вона це зробила через асиметрію грудей та критику у соцмережах.
- До пластичної операції на груди також вдалась блогерка-мільйонниця Софія Стужук. Вона є матір'ю трьох дітей.
- Едгар Камінський нещодавно підтвердив інформацію, що робив пластику грудей співачці Міші Романовій, коли та була вагітною.
- Хоч це було й давно, у 2001 році, але Шерон Стоун також збільшили груди без її дозволу. Сталось це під час операції із видалення двох доброякісних пухлин.