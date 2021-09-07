Сальма Гаєк відсвяткувала ювілей з Анджеліною Джолі, яка ткнула її обличчям у торт

7 вересня 2021 , 09:36
Читать новость на русском

Джерело:

інстаграм Сальми Гаєк

На початку вересня Сальма Гаєк святкувала день народження. Зірці Голлівуду виповнилося 55 років. На ювілей вона запросила рідних і друзів, серед яких була Анджеліна Джолі. Вона наважилась на сміливу витівку.

Схоже, акторки так зблизились на знімальному майданчику фільму "Вічні", що Анджеліна Джолі стала однією з головних гостей на дні народженні Сальми Гаєк. Зірці навіть доручили виконати курйозну мексиканську традицію – mordida. 

Цікаво Анджеліна Джолі вперше опублікувала фото доньок: миловидні кадри

Це кумедна частина святкування дня народження в Мексиці, коли іменинника штовхають обличчям у торт, а він кусає перший шматок. Судячи з усього, на таку витівку Джолі наважилася вперше. 

Під вигуки гостей "кусай" (mordida) акторка на пару з братом Сальми Гаєк Самі ткнула подругу в невеликий тортик зі свічками та кокосовою стружкою. Реакція іменинниці викликала в Анджеліни Джолі шалений сміх, тоді як інші вибухнули оплесками.

Ми з братом намагаємося навчити Енджі, як робити мексиканську mordida,
– пояснила Сальма Гаєк у підписі. 

Кумедна традиція викликала шквал емоцій не лише в Сальми Гаєк та Анджеліни Джолі, а й у тисяч користувачів інстаграму: 

  • "Так весело, люблю тебе"; 
  • "У них нічого не вийшло, але ми їм прощаємо! З днем народження";
  • "Вау, дружба Сальми та Анджеліни унікальна. Це надихаюче";
  • "Вперше бачу Анджеліну такою веселою". 
Автор: Марина Джура