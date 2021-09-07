Похоже, актрисы так сблизились на съемочной площадке фильма "Вечные", что Анджелина Джоли стала одной из главных гостей на дне рождении Сальмы Хайек. Звезде даже поручили выполнить курьезную мексиканскую традицию – mordida.
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Это забавная часть празднования дня рождения в Мексике, когда именинника толкают лицом в торт, а он кусает первый кусок. Судя по всему, на такую выходку Джоли решилась впервые.
Под возгласы гостей "кусай" (mordida) актриса на пару с братом Сальмы Хайек Сами ткнула подругу в небольшой тортик со свечами и кокосовой стружкой. Реакция именинницы вызвала у Анджелины Джоли неистовый смех, тогда как другие взорвались аплодисментами.
Мы с братом стараемся научить Энджи, как делать мексиканскую mordida,
– пояснила Сальма Хайек в подписи.
Забавная традиция вызвала шквал эмоций не только в Сальмы Хайек и Анджелины Джоли, но и у тысяч пользователей инстаграма:
- "Так весело, люблю тебя";
- "У них ничего не получилось, но мы им прощаем! С днем рождения";
- "Вау, дружба Сальмы и Анджелины уникальна. Это вдохновляюще";
- "Впервые вижу Анджелину такой веселой".