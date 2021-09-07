Похоже, актрисы так сблизились на съемочной площадке фильма "Вечные", что Анджелина Джоли стала одной из главных гостей на дне рождении Сальмы Хайек. Звезде даже поручили выполнить курьезную мексиканскую традицию – mordida.

Интересно Анджелина Джоли впервые опубликовала фото дочери: миловидные кадры

Это забавная часть празднования дня рождения в Мексике, когда именинника толкают лицом в торт, а он кусает первый кусок. Судя по всему, на такую ​​выходку Джоли решилась впервые.

Под возгласы гостей "кусай" (mordida) актриса на пару с братом Сальмы Хайек Сами ткнула подругу в небольшой тортик со свечами и кокосовой стружкой. Реакция именинницы вызвала у Анджелины Джоли неистовый смех, тогда как другие взорвались аплодисментами.

Мы с братом стараемся научить Энджи, как делать мексиканскую mordida,

– пояснила Сальма Хайек в подписи.

Забавная традиция вызвала шквал эмоций не только в Сальмы Хайек и Анджелины Джоли, но и у тысяч пользователей инстаграма: