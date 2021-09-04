Відома американська акторка за лічені години здобула величезну кількість підписників на особистій сторінці в інстаграмі. Зараз за Анджеліною Джолі стежить понад 10,2 мільйона користувачів.

До слова Анджеліна Джолі зареєструвалась в інстаграмі: яким став перший допис акторки

Анджеліна Джолі показала фото доньок

Днями знаменитість оприлюднила нові фото. Але цього разу це не були листи від афганців чи історії біженців, а світлини її доньок. Серія кадрів менш як за добу набрала понад мільйон вподобань.

Анджеліна Джолі показала, як підросли 16-річна Захара та 15-річна Шайло. На фото вони зображені з книжками – Захара з твором "Найблакитніші очі" Тоні Моррісон, а Шайло з "Темною леді" Акали.

Кінець літнього читання. Це одні з улюблених книжок в нашому домі. Хотілося б дізнатися, які у вас,

– написала зірка.



Донька Джолі Захара / Фото з інстаграму Анджеліни Джолі



Донька Джолі Шайло / Фото з інстаграму Анджеліни Джолі

Реакція мережі

Шанувальники активно коментують дописи Анджеліни Джолі, адже нарешті мають можливість поспілкуватися з улюбленою знаменитістю у соцмережах. Фани засипають компліментами доньок акторки: