Схоже, акторки так зблизились на знімальному майданчику фільму "Вічні", що Анджеліна Джолі стала однією з головних гостей на дні народженні Сальми Гаєк. Зірці навіть доручили виконати курйозну мексиканську традицію – mordida.
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Це кумедна частина святкування дня народження в Мексиці, коли іменинника штовхають обличчям у торт, а він кусає перший шматок. Судячи з усього, на таку витівку Джолі наважилася вперше.
Під вигуки гостей "кусай" (mordida) акторка на пару з братом Сальми Гаєк Самі ткнула подругу в невеликий тортик зі свічками та кокосовою стружкою. Реакція іменинниці викликала в Анджеліни Джолі шалений сміх, тоді як інші вибухнули оплесками.
Ми з братом намагаємося навчити Енджі, як робити мексиканську mordida,
– пояснила Сальма Гаєк у підписі.
Кумедна традиція викликала шквал емоцій не лише в Сальми Гаєк та Анджеліни Джолі, а й у тисяч користувачів інстаграму:
- "Так весело, люблю тебе";
- "У них нічого не вийшло, але ми їм прощаємо! З днем народження";
- "Вау, дружба Сальми та Анджеліни унікальна. Це надихаюче";
- "Вперше бачу Анджеліну такою веселою".