Схоже, акторки так зблизились на знімальному майданчику фільму "Вічні", що Анджеліна Джолі стала однією з головних гостей на дні народженні Сальми Гаєк. Зірці навіть доручили виконати курйозну мексиканську традицію – mordida.

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Це кумедна частина святкування дня народження в Мексиці, коли іменинника штовхають обличчям у торт, а він кусає перший шматок. Судячи з усього, на таку витівку Джолі наважилася вперше.

Під вигуки гостей "кусай" (mordida) акторка на пару з братом Сальми Гаєк Самі ткнула подругу в невеликий тортик зі свічками та кокосовою стружкою. Реакція іменинниці викликала в Анджеліни Джолі шалений сміх, тоді як інші вибухнули оплесками.

Ми з братом намагаємося навчити Енджі, як робити мексиканську mordida,

– пояснила Сальма Гаєк у підписі.

Кумедна традиція викликала шквал емоцій не лише в Сальми Гаєк та Анджеліни Джолі, а й у тисяч користувачів інстаграму: