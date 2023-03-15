У розстібнутій сукні: Сальма Гаєк показала, що першим ділом робить після Оскара – кумедне відео

Американська акторка Сальма Гаєк повеселила шанувальників кумедним роликом. На ньому зірка показала, що робила першим ділом після церемонії Оскара-2023.

У неділю 12 – 13 березня вночі у Лос-Анджелесі прогриміла премія Оскар-2023, на яку зібралось безліч іменитих зірок у найкращих вбраннях та ефектних образах. Однією з гостей була американська й мексиканська акторка Сальма Гаєк.

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На кінопремію акторка з'явилась у червоногарячій сукні від Gucci, укритій паєтками й блискітками, а знизу прикрашеній бахромою. Вбрання підкреслювало фігуру Сальми, а сріблястий клатч доповнював образ.

Що робить Сальма Гаєк після Оскара

Та вже після гучної церемонії Сальма Гаєк мала не такий гламурний вигляд. Акторка показала, як першим ділом вдома відправилась на кухню. Зірка розстебнула сукню та руками їла крильця.

"Рада підтримати гламур, але спочатку головне", – прокоментувала кумедний ролик артистка.

Як Сальма Гаєк їла після Оскара: відео

Відео потішило шанувальників акторки. Фани подякували їй за щирість і висловили захоплення тим, що зірка не соромиться бути собою.

"Сальма показала всіх жінок, які приходять додому після вечірки";

"Її спина однаково ідеальна";

"Так виглядають всі мексиканці після того, як випили";

"Голод є голод, навіть коли ти голлівудська зірка";

"Це покращило мій день";

"Показуєш життя таким, як воно є".