Стрічка "Топ Ган 2: Маверік" була номінована одразу в шести категоріях на Оскар-2023. Але перемогу здобула лише в одній з них – за найкращий звук.

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Чому Том Круз пропустив Оскар

Том Круз – один з головних героїв стрічки "Топ Ган", але, на диво, не з'явився на церемонії Оскара в неділю. Хоч напередодні про свою відсутність не повідомляв.

У медіа пишуть, що причиною стали його колишні стосунки з Ніколь Кідман. Том Круз, ймовірно, не захотів перетнутися на кіноподії з ексдружиною та її чоловіком Кітом Урбаном.

Том не був там, тому що прийшла Ніколь – актор не хотів випадкової зустрічі,

– каже інсайдер.

Що відомо про стосунки Тома Круза й Ніколь Кідман