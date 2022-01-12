Салати, солодке та нуль спорту: Джамала зізналась, скільки кіло набрала за свята

Рік тому Джамала розпочала боротьбу з зайвими кілограмами. Вона схудла на 12 кіло, але за новорічні свята трохи набрала. Скільки співачка важить після салатів, м'яса та солодкого, дізнавайтеся далі.

Минулого року Джамала приголомшила всіх своїм вражаючим схудненням. У 38 вона важила як у студентські роки – 57 кілограмів. Усе тому, що артистка їла за розкладом та активно займалась спортом. Після "Танців з зірками" і концертного туру вона закинула вправи, а на свята "налягала" на улюблені салати та солодке.

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Так, зірка набрала 2 зайві кіло. Зараз її вага становить 59 кілограмів.

Після свят я важу 58-59 кілограмів. Привіт, салати з картоплею та морквою, які мені не рекомендовані, а разом з ними – борошно, молочні вироби, червоне м'ясо і, звісно, солодке,

– написала Джамала.

Однак співачку не бентежить ці 2 кілограми. Вона не планує зганяти зайве дієтами, адже всі вони, на її думку, закінчуються зривами. Ба більше, Джамала не буде нічого собі забороняти.

"Сьогодні якщо мені хочеться, а мені постійно хочеться, піцу, пасту, бургер, я їм їх, але в першій половині дня. Я привчила себе любити "Цезар" без сухарів і соусу. І шоколад 75%. Звісно, хочу еклер, але насолоджуюсь альтернативою", – зізнається артистка.

Однак снідає Джамала завжди правильно – двома яйцями, пів авокадо, хлібцями з безлактозним сиром Філадельфія, огірком і кавою без молока і цукру.

Фани захоплюються Джамалою навіть після того, як вона трохи набрала зайвого:

"Прекрасно виглядаєш";

"Крутий результат, ви молодець";

"Вау, красуня";

"Молодчина".

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Повний текст публікації Джамали:

Моя дієта. Або нові правила, рік потому.

Отже, рік минув з моменту, коли я зробила перший пост, присвячений "новим правилам". Опублікувала добірку з аналізами та розкладом. Сьогодні хочу поділитися своїми висновками.

Переважно всі дієти закінчуються зривом. Часто кілограми, навіть після класного результату, не тільки повертаються, а й множаться. Я на березі вирішила, що мене дратує слово дієта, тож зайвий раз його уникала. Що ж зі мною сталося за цей час? Мені вдалось не лише скинути вагу, а й зафіксувати її. Водночас я собі нічого не забороняла. Просто глобально змінила ставлення до харчування.

Сьогодні якщо мені хочеться, а мені постійно хочеться, піцу, пасту, бургер, я їм їх, але в першій половині дня. Ранок завжди починаю з двох яєць, половинки авокадо, хлібця з безлактозним сиром Філадельфія, огірка та кави без молока і цукру. Я привчила себе любити "Цезар" без сухарів і соусу. І шоколад 75%. Звісно, хочу еклер, але насолоджуюсь альтернативою.

Після "Танців з зірками" та сезону концертів я не займаюсь спортом. Спорту – нуль, тож і в харчуванні намагаюсь менше собі дозволяти. Плюс одне нове правило: не витрачаю енергію – не компенсую її їжею.

Я розпочала у вазі 69. Нові правила привели мене до позначки в 57 кілограмів. До речі, моя студентська вага. Сьогодні, після свят, я важу 58-59 кілограмів. Привіт, салати з картоплею та морквою, які мені не рекомендовані, а разом з ними – борошно, молочні вироби, червоне м'ясо і, звісно, солодке.

Моя непрофесійна думка, що ми набираємо після закінчення дієт, адже повертаємось до старого. Головний висновок – важливо тримати баланс шкідливого і корисного.