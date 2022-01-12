Минулого року Джамала приголомшила всіх своїм вражаючим схудненням. У 38 вона важила як у студентські роки – 57 кілограмів. Усе тому, що артистка їла за розкладом та активно займалась спортом. Після "Танців з зірками" і концертного туру вона закинула вправи, а на свята "налягала" на улюблені салати та солодке.

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Так, зірка набрала 2 зайві кіло. Зараз її вага становить 59 кілограмів.

Після свят я важу 58-59 кілограмів. Привіт, салати з картоплею та морквою, які мені не рекомендовані, а разом з ними – борошно, молочні вироби, червоне м'ясо і, звісно, солодке,

– написала Джамала.

Однак співачку не бентежить ці 2 кілограми. Вона не планує зганяти зайве дієтами, адже всі вони, на її думку, закінчуються зривами. Ба більше, Джамала не буде нічого собі забороняти.

"Сьогодні якщо мені хочеться, а мені постійно хочеться, піцу, пасту, бургер, я їм їх, але в першій половині дня. Я привчила себе любити "Цезар" без сухарів і соусу. І шоколад 75%. Звісно, хочу еклер, але насолоджуюсь альтернативою", – зізнається артистка.

Однак снідає Джамала завжди правильно – двома яйцями, пів авокадо, хлібцями з безлактозним сиром Філадельфія, огірком і кавою без молока і цукру.

До слова, дружина "Холостяка" Макса Михайлюка теж худла після пологів. В ідеальну форму вона повернулась через три місяці, але на цьому не зупинилась. Тепер Дашу Хлистун звинувачують в анорексії.

Фани захоплюються Джамалою навіть після того, як вона трохи набрала зайвого:

"Прекрасно виглядаєш";

"Крутий результат, ви молодець";

"Вау, красуня";

"Молодчина".

Повний текст публікації Джамали:

Моя дієта. Або нові правила, рік потому.

Отже, рік минув з моменту, коли я зробила перший пост, присвячений "новим правилам". Опублікувала добірку з аналізами та розкладом. Сьогодні хочу поділитися своїми висновками.

Переважно всі дієти закінчуються зривом. Часто кілограми, навіть після класного результату, не тільки повертаються, а й множаться. Я на березі вирішила, що мене дратує слово дієта, тож зайвий раз його уникала. Що ж зі мною сталося за цей час? Мені вдалось не лише скинути вагу, а й зафіксувати її. Водночас я собі нічого не забороняла. Просто глобально змінила ставлення до харчування.

Сьогодні якщо мені хочеться, а мені постійно хочеться, піцу, пасту, бургер, я їм їх, але в першій половині дня. Ранок завжди починаю з двох яєць, половинки авокадо, хлібця з безлактозним сиром Філадельфія, огірка та кави без молока і цукру. Я привчила себе любити "Цезар" без сухарів і соусу. І шоколад 75%. Звісно, хочу еклер, але насолоджуюсь альтернативою.

Після "Танців з зірками" та сезону концертів я не займаюсь спортом. Спорту – нуль, тож і в харчуванні намагаюсь менше собі дозволяти. Плюс одне нове правило: не витрачаю енергію – не компенсую її їжею.

Я розпочала у вазі 69. Нові правила привели мене до позначки в 57 кілограмів. До речі, моя студентська вага. Сьогодні, після свят, я важу 58-59 кілограмів. Привіт, салати з картоплею та морквою, які мені не рекомендовані, а разом з ними – борошно, молочні вироби, червоне м'ясо і, звісно, солодке.

Моя непрофесійна думка, що ми набираємо після закінчення дієт, адже повертаємось до старого. Головний висновок – важливо тримати баланс шкідливого і корисного.