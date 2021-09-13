С**а, я на милицях, – Анастасія Оруджова про вихід з "Танців з зірками"

Зірка "Жіночого кварталу" Анастасія Оруджова припинила участь у шоу "Танці з зірками". Її шляху в проєкті завадили важка травма та термінова операція. Своїм місцем акторка поступилась подрузі й емоційно відреагувала на вихід.

29-річну Анастасію Оруджову на "Танцях з зірками" замінила учасниця "Жіночого кварталу" та команди "Трио разные" Олександра Машлятіна. Хоч дівчата товаришують, гумористці прикро покидати проєкт після першого ефіру.

До теми "Танці з зірками 2021" 2 випуск: важка травма Оруджової та сімейна драма Войтенка

Вона розчарована не лише вильотом з рейтингового шоу, а й важкою травмою, відновлення після якої триватиме довгих 8 місяців.

Вихід з шоу переживаю максимально болісно, ​​у всіх сенсах цього слова. Зараз той період життя, який хочеться пройти швидко, але, с**а, я на милицях. І швидко не вийде,

– емоційно прокоментувала Анастасія Оруджова.

У дописі акторка "Жіночого кварталу" тепло згадала про партнера Дениса Самсона. Анастасія Оруджова зізналась, що вони могли б стати ідеальною парою.

"Це було щось нове, кожен день відкриття! Твій світ прекрасний, і ти в ньому найкращий! Так би мовити, пазл зійшовся, а зв'язка розійшлась. Мені шкода", – завершила ексучасниця "Танців з зірками".

Анастасія Оруджова з партнером по "Танцях з зірками" / Фото з інстаграму акторки

Що сталось з Анастасією Оруджовою