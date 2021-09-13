С**а, я на милицях, – Анастасія Оруджова про вихід з "Танців з зірками"
Джерело:інстаграм Анастасії Оруджової
Зірка "Жіночого кварталу" Анастасія Оруджова припинила участь у шоу "Танці з зірками". Її шляху в проєкті завадили важка травма та термінова операція. Своїм місцем акторка поступилась подрузі й емоційно відреагувала на вихід.
29-річну Анастасію Оруджову на "Танцях з зірками" замінила учасниця "Жіночого кварталу" та команди "Трио разные" Олександра Машлятіна. Хоч дівчата товаришують, гумористці прикро покидати проєкт після першого ефіру.
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Вона розчарована не лише вильотом з рейтингового шоу, а й важкою травмою, відновлення після якої триватиме довгих 8 місяців.
Вихід з шоу переживаю максимально болісно, у всіх сенсах цього слова. Зараз той період життя, який хочеться пройти швидко, але, с**а, я на милицях. І швидко не вийде,
– емоційно прокоментувала Анастасія Оруджова.
У дописі акторка "Жіночого кварталу" тепло згадала про партнера Дениса Самсона. Анастасія Оруджова зізналась, що вони могли б стати ідеальною парою.
"Це було щось нове, кожен день відкриття! Твій світ прекрасний, і ти в ньому найкращий! Так би мовити, пазл зійшовся, а зв'язка розійшлась. Мені шкода", – завершила ексучасниця "Танців з зірками".
Анастасія Оруджова з партнером по "Танцях з зірками" / Фото з інстаграму акторки
Що сталось з Анастасією Оруджовою
- За день до першого прямого ефіру, 4 вересня, акторка травмувала коліно. Лікарі діагностували розрив зв'язки й порадили їй відмовитись від участі в "Танцях з зірками".
- Анастасія не дослухалась до застережень медиків і вийшла на паркет. У парі з Денисом Самсоном вона показала запальний джайв.
- Після випуску гумористку терміново прооперували. Тепер вона у лікарні й на милицях.