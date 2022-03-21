Як повідомили у зоозахисній організації, 33-річний чоловік прийняв вольове рішення стати на захист нашої країни в лавах ЗСУ.

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Вся наша команда пишається його вчинком та з подвоєним натхненням і з ще більшим ентузіазмом продовжує допомагати тваринам. Ми чекаємо Олександра з перемогою, яка з кожним днем все ближче. Слава Україні!

– пишуть представники UAnimals.

Команда також створила на честь цієї події теплу ілюстрацію, де Олександр у плитоносці ЗСУ стоїть поміж чотирилапих друзів та щиро усміхається.



Олександр Тодорчук з UAnimals вступив у ЗСУ / Фото з інстаграму організації

"Ніколи не пробачу росіянам цієї війни"

Сам Олександр написав в інстаграмі напередодні, що прийняв рішення приєднатись до лав військових Збройних Сил.

Чотири дні тому він також оприлюднив у своєму інстаграмі фото будинку, у який влучила ракета в Києві. Він зізнався, що саме там жила його старша донька. Зараз вона з мамою перебуває за кордоном.

"Я ніколи не пробачу росіянам цієї війни. Усім, хто мовчав до четвертої ранку 24 лютого. Далі їх прозріння, вибачення і плакати для мене нічого не змінять. Це важливо й потрібно, але я пробачити не зможу. Ніколи. Зараз я мрію лише про одне. Нехай скоріше настане той мирний день, коли задзвонить мій телефон і дитячий голос весело скаже: "Татусю, під вікном зацвів абрикос, скоро мій день народження!", – писав Олександр. Можливо, саме це повпливало на його рішення вступити у ЗСУ.