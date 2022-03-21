Как сообщили в зоозащитной организации, 33-летний мужчина принял волевое решение встать на защиту нашей страны в рядах ВСУ.

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Вся наша команда гордится его поступком и удвоенным вдохновением и с еще большим энтузиазмом продолжает помогать животным. Мы ждем Александра с победой, которая с каждым днем ​​все поближе. Слава Украине!

– пишут представители UAnimals.

Команда также создала в честь этого события теплую иллюстрацию, где Александр в плитоноске ВСУ стоит среди четырехлапых друзей и искренне улыбается.



Александр Тодорчук из UAnimals вступил в ВСУ / Фото с инстаграммы организации

"Никогда не прощу россиянам этой войны"

Сам Александр написал в инстаграмме накануне, что принял решение присоединиться к рядам военных Вооруженных Сил.

Четыре дня назад он также обнародовал в своем инстаграмме фото дома, в который попала ракета в Киеве. Он признался, что там жила его старшая дочь. Сейчас она с матерью находится за границей.

"Я никогда не прощу россиянам этой войны. Всем, кто молчал до четырех утра 24 февраля. Дальше их прозрения, прощения и плакаты для меня ничего не изменят. Это важно и нужно, но я простить не смогу. Никогда. Сейчас я мечтаю только о одно, пусть скорее настанет тот мирный день, когда зазвонит мой телефон и детский голос весело скажет: "Папа, под окном зацвел абрикос, скоро мой день рождения!", – писал Александр. Возможно, именно это отразилось на его решении вступить в ВСУ.