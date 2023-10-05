Перейшла на бік росіян та їздила в Москву: народній артистці України загрожує 12 років в'язниці

Народна артистка України Ружена Рубльова під час окупації Херсона перейшла на бік росіян. Актриса прославляла "русскій мір" та їздила в Москву. Тепер їй загрожує до 12 років ув'язнення.

Ружені Рубльовій інкримінують колабораційну діяльність. Прокурори вже скерували до суду обвинувальний акт щодо акторки-зрадниці.

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Рубльовій загрожує 12 років в'язниці

Ружена брала активну участь у пропагандистських заходах. Наприклад, артистка-колаборантка виступала у супроводі російського хору на концерті, присвяченому "входженню до складу Росії нових територій".



Ружена Рубльова виступила в Москві / Скриншот з відео

СБУ провело досудове розслідування, а прокурори вже скерували акт до Рівненського міського суду.

Колаборантці інкримінують статтю 111-1 Кримінального кодексу України. Її санкція передбачає максимальне покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 12 років.

Де зараз Рубльова

Наприкінці літа 2022 року Ружена перейшла на бік окупантів. Вона стала "директоркою" двох музичних шкіл в окупованому Херсоні. Акторка навчала дітей прославляти Росію через музику. Згодом вона виступила на "святкуваннях" щодо анексії Херсонщини. На щастя, ЗСУ деокупували цю область.

Де зараз перебуває зрадниця? Після виступів у Кремлі вона здебільшого перебуває в Генічеську, де займається постановкою пропагандистських вистав в окупаційному театрі.

Також Рубльова продовжує розважати росіян. Кілька днів тому акторка засвітилася в Анапі, де виступила з іншими акторами-зрадниками.



Ружена Рубльова виступила в Анапі / Фото "Мост"

Що відомо про Ружену Рубльову