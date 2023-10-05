Ружене Рублевой инкриминируют коллаборационную деятельность. Прокуроры уже направили в суд обвинительный акт по актрисе-предательнице.
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Ружена активно участвовала в пропагандистских мероприятиях. К примеру, артистка-коллаборантка выступала в сопровождении русского хора на концерте, посвященном "вхождению в состав России новых территорий".
Ружена Рублева выступила в Москве / Скриншот по видео
СБУ провело досудебное расследование, а прокуроры уже направили акт в Ровенский городской суд.
Коллаборантцы инкриминируют статью 111-1 Уголовного кодекса Украины. Ее санкция предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком от 10 до 12 лет.
Где сейчас Рублева
В конце лета 2022 года Ружена перешла на сторону окупантов. Она стала "директором" двух музыкальных школ в оккупированном Херсоне. Актриса учила детей прославлять Россию через музыку. Впоследствии она выступила на "празднованиях" по поводу аннексии Херсонщины. К счастью, ВСУ деоккупировали эту область.
Где сейчас предательница? После выступлений в Кремле она в основном находится в Геническе, где занимается постановкой пропагандистских представлений в оккупационном театре.
Также Рублева продолжает развлекать россиян. Несколько дней назад актриса засветилась в Анапе, где выступила с другими актерами предателями.
Ружена Рублева выступила в Анапе / Фото "Мост"
Что известно о Ружене Рублевой
- Она – актриса театра, музыкальная педагогиня, член Национального союза театральных деятелей Украины.
- С 1986 года преподавала музыку в Херсонском музыкальном училище. В 2009 году стала заслуженной артисткой, а в 2021 – народной.
- Ее самые известные роли – Девушка-соловей ("Как казаки шутили"), Эдит Пиаф ("Мир песен Эдит Пиаф"), Мать-Природа ("Лесная песня"), Проня ("За двумя зайцами"), Юнона ("Энеида") ) тому подобное. Она принимала участие во многих украинских спектаклях.
- С 2022 года – коллаборантка и предательница Украины, согласившись сотрудничать с российскими оккупантами.