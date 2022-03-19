Руйнуються міста, – Монатік скасував всі концерти через "злочинні військові дії" Росії

Український артист Монатік вирішив скасувати всі концертні шоу за кордоном. Він пояснив, що зробив це через напад Росії.

Український артист Дмитро Монатік звернувся до шанувальників його творчості. Він оголосив про скасування концертів та висловив сподівання, що його зрозуміють.

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Монатік скасував концерти

В Україні є повномасштабна війна. Гинуть наші люди, діти, руйнуються наші міста. Всі концертні шоу MONATIK, заплановані раніше (Прибалтика, Туреччина, Казахстан, Єгипет), переносяться до припинення злочинних військових дій російської влади на території суверенної України,

– підкреслив виконавець.

Монатік додав, що обов'язково відновить усі концерти, коли в Україні настане мирний час. Також він додав, що може проводити благодійні виступи.

"Усі можливі благодійні виступи, спрямовані на збирання коштів для ЗСУ та придбання гуманітарної допомоги для громадян нашої країни, будуть додатково анонсовані на офіційних джерелах. Все буде Україна!" – написав він.

Нагадаємо, раніше Монатік написав зворушливий вірш про світле майбутнє України. Він підкреслив, що зараз дуже важливо не втрачати віру.

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