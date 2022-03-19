Украинский артист Дмитрий Монатик обратился к почитателям его творчества. Он объявил об отмене концертов и выразил надежду, что его поймут.
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Монатик отменил концерты
В Украине есть полномасштабная война. Погибают наши люди, дети, рушатся наши города. Все концертные шоу MONATIK, запланированные ранее (Прибалтика, Турция, Казахстан, Египет), переносятся к прекращению преступных военных действий российских властей на территории суверенной Украины,
– подчеркнул исполнитель.
Монатик добавил, что обязательно возобновит все концерты, когда в Украине наступит мирное время. Также он добавил, что может проводить благотворительные выступления.
"Все возможные благотворительные выступления, направленные на сбор средств для ВСУ и приобретение гуманитарной помощи для граждан нашей страны, будут дополнительно анонсированы на официальных источниках. Все будет Украина!" – написал он.
Напомним, ранее Монатик написал трогательное стихотворение о светлом будущем Украины. Он подчеркнул, что сейчас очень важно не терять веру.
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