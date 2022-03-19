Украинский артист Дмитрий Монатик обратился к почитателям его творчества. Он объявил об отмене концертов и выразил надежду, что его поймут.

К теме В России запретили выступления артистов, которые высказываются против войны с Украиной, – СМИ

Монатик отменил концерты

В Украине есть полномасштабная война. Погибают наши люди, дети, рушатся наши города. Все концертные шоу MONATIK, запланированные ранее (Прибалтика, Турция, Казахстан, Египет), переносятся к прекращению преступных военных действий российских властей на территории суверенной Украины,

– подчеркнул исполнитель.

Монатик добавил, что обязательно возобновит все концерты, когда в Украине наступит мирное время. Также он добавил, что может проводить благотворительные выступления.

"Все возможные благотворительные выступления, направленные на сбор средств для ВСУ и приобретение гуманитарной помощи для граждан нашей страны, будут дополнительно анонсированы на официальных источниках. Все будет Украина!" – написал он.

Напомним, ранее Монатик написал трогательное стихотворение о светлом будущем Украины. Он подчеркнул, что сейчас очень важно не терять веру.