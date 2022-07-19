"Ніхто не знав про її біль": Руслана Писанка померла через кілька місяців після втрати матері

Українська телеведуча Руслана Писанка незадовго до своєї смерті втратила маму. Також у мережі показали останні відео зірки.

Зіркова колега тепер покійної Руслани Писанки детальніше розповіла про останні місяці її життя. Вона повідомила, що кілька місяців до своєї смерті телеведуча поховала свою маму.

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Руслана Писанка втратила маму незадовго до смерті

Ольга Сумська розповіла, що Руслана Писанка втратила маму вже тоді, як була в Німеччині. Через це вона бачила поховання по відеозв'язку. Про прощання потурбувався чоловік ведучої Ігор.

Руся нікому нічого не говорила. Ми спілкувались два тижні тому, планували разом зіграти у новій виставі. Немає сил повірити в цю страшну новину. Руся розповідала мені, як ховала маму по вайберу, бо вона вже була тоді в Німеччині, коли Ігор всім займався

– похованням мами Руслани.

"Вона співчувала мені щодо втрати нашої мами у лютому. Розповіла про операцію на нозі, яку зламала до війни на виставі, як лікарі збирали її по шматочках. Скільки років ми разом в театральній антрепризі, скільки зіграно прекрасних вистав! Більш харизматичної актриси і особистості важко уявити. Ми могли говорити годинами про все", – додала Сумська.

Також акторка додала, що Руслана Писанка важко пережила смерть брата кілька років тому, який був кінооператором. "Я бачила, як їй важко, але вона не подала знаку. Ніхто не знав про її біль. На публіці – це завжди феєрверк емоцій, чарівності, таланту і доброго гумору…".

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Останні відео Руслани Писанки

В інстаграмі телеведуча висвітлювала війну Росії проти України та повідомляла про важливі події. Востаннє вона зверталась до глядачів у березні, коли розповідала про концерт Save Ukraine.

Ми свою свободу нікому не віддамо і будемо битися до останнього. Ми переможемо! Разом з вами, разом з вашою підтримкою, з підтримкою всієї Європи, всього світу,

– казала Руслана Писанка.

Останнє відео Писанки в інстаграмі:

Втім, телеведуча з'являлась згодом і на екранах телевізорів. У травні вона востаннє показалась в ефірі "Твого дня" й розповіла, що перебуває в Німеччині.