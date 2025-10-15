А тепер Руслан зізнався, хто його дівчина, а також присвятив їй неймовірно зворушливі слова. Про це повідомляє Showbiz 24 з посиланням на інстаграм-сторінку Руслана Ігоровича.

Рекомендуємо Легендарна Ліна Костенко вперше за довгий час з'явилась на публіці

Руслан Циганков вперше показав свою кохану: хто це?

Здебільшого Руслан Ігорович у соцмережах ділиться подробицями своєї роботи та взаємодії з учнями. Однак цього разу він підірвав мережу коротким відео та зворушливими словами, які присвятив своїй обраниці.

Як з'ясувалося, коханою зіркового вчителя є Катерина Галака. Вона працює рекламною агенткою. Руслан Ігорович зазначив, що йому неабияк пощастило з обраницею, і саме завдяки їй він знає, що таке справжнє кохання.

Великим чоловік може стати тільки поруч із великою жінкою. І мені пощастило. Поруч зі мною саме та людина. Я навіть іноді не помічаю, як сильно ти про мене дбаєш та як підтримуєш мене. Допомагаєш в усьому та надихаєш. Ти показала мені справжнє безумовне кохання. І я тепер знаю як це,

– поділився зірковий вчитель.



Руслан Циганков з коханою / Скриншот зі сторіс зіркового вчителя

Що відомо про Руслана Циганкова?