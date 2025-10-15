А тепер Руслан зізнався, хто його дівчина, а також присвятив їй неймовірно зворушливі слова. Про це повідомляє Showbiz 24 з посиланням на інстаграм-сторінку Руслана Ігоровича.
Руслан Циганков вперше показав свою кохану: хто це?
Здебільшого Руслан Ігорович у соцмережах ділиться подробицями своєї роботи та взаємодії з учнями. Однак цього разу він підірвав мережу коротким відео та зворушливими словами, які присвятив своїй обраниці.
Як з'ясувалося, коханою зіркового вчителя є Катерина Галака. Вона працює рекламною агенткою. Руслан Ігорович зазначив, що йому неабияк пощастило з обраницею, і саме завдяки їй він знає, що таке справжнє кохання.
Великим чоловік може стати тільки поруч із великою жінкою. І мені пощастило. Поруч зі мною саме та людина. Я навіть іноді не помічаю, як сильно ти про мене дбаєш та як підтримуєш мене. Допомагаєш в усьому та надихаєш. Ти показала мені справжнє безумовне кохання. І я тепер знаю як це,
– поділився зірковий вчитель.
Руслан Циганков з коханою / Скриншот зі сторіс зіркового вчителя
Що відомо про Руслана Циганкова?
- Руслан Циганков більше відомий на широкий загал, як Руслан Ігорович.
- Він є вчителем фізики та інформатики.
- Руслан Ігорович прославився у тіктоці та інстаграмі завдяки розважальним та навчальним роликам разом зі своїми учнями.
- Він є одним із найпопулярніших молодих вчителів сучасності.
- Крім того, Руслан Циганков є волонтером.
- Він постійно навчає своїх учнів не просто шкільній програмі, а й важливим патріотичним цінностям та свідомості.
- Улітку 2025 року Руслан Ігорович отримав орден "За заслуги" III ступеня від президента України Володимира Зеленського.