Тож вона вкрай рідко дає інтерв'ю. Однак мережу приголомшила новина, що Ліна Василівна стала почесною амбасадоркою бренду GASANOVA. У матеріалі Showbiz 24 з посиланням на інстаграм-сторінку письменниці дізнаєтесь подробиці.

Ліна Костенко стала амбасадоркою бренду GASANOVA: що відомо?

95-річна письменниця Ліна Костенко вкрай рідко з'являється на публіці. Однак мережу підірвала новина про те, що легендарна письменниця стала почесною амбасадоркою бренду GASANOVA. Ельвіра Гасанова спільно з Ліною Костенко опублікували відео, на якому поетеса читає один із найпопулярніших своїх творів під назвою "Між іншим".

На відео Костенко у неймовірному чорному тренчі бренду GASANOVA, доповненому брошкою від партнера колаборації Solo for Diamonds.

Вона – Ікона. Вона – Легенда.Ліна Костенко приєдналася до історичної події для нашого бренду та стала найпочеснішим амбасадором GASANOVA. Для нас це не просто честь – це символ спадковості, сили й краси, що живуть у ДНК нашої культури,

– йдеться у публікації Ельвіри.

Коли востаннє Ліна Костенко з'являлась на публіці?