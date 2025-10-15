Тож вона вкрай рідко дає інтерв'ю. Однак мережу приголомшила новина, що Ліна Василівна стала почесною амбасадоркою бренду GASANOVA. У матеріалі Showbiz 24 з посиланням на інстаграм-сторінку письменниці дізнаєтесь подробиці.
Рекомендуємо Іван Дорн вдруге дав інтерв'ю російському пропагандисту Дудю
Ліна Костенко стала амбасадоркою бренду GASANOVA: що відомо?
95-річна письменниця Ліна Костенко вкрай рідко з'являється на публіці. Однак мережу підірвала новина про те, що легендарна письменниця стала почесною амбасадоркою бренду GASANOVA. Ельвіра Гасанова спільно з Ліною Костенко опублікували відео, на якому поетеса читає один із найпопулярніших своїх творів під назвою "Між іншим".
На відео Костенко у неймовірному чорному тренчі бренду GASANOVA, доповненому брошкою від партнера колаборації Solo for Diamonds.
Вона – Ікона. Вона – Легенда.Ліна Костенко приєдналася до історичної події для нашого бренду та стала найпочеснішим амбасадором GASANOVA. Для нас це не просто честь – це символ спадковості, сили й краси, що живуть у ДНК нашої культури,
– йдеться у публікації Ельвіри.
Коли востаннє Ліна Костенко з'являлась на публіці?
- Ліна Костенко не часто з'являється на публіці.
- Ба більше, вкрай рідко українська поетеса дає інтерв'ю.
- Зокрема, востаннє вона розмовляла із Сергієм Жаданом.
- У цьому інтерв'ю письменники говорили про війну, гідність українців героїзм українського народу у війні з Росією.
- Окрім цього, Ліна Василівна у цій розмові анонсувала свій історичний роман про період Гетьманщини, над яким зараз працює