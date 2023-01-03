Руслан Багінський познайомився з котом Степаном у своєму шоурумі: атмосферні кадри зі Львова

3 січня 2023, 11:06
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Джерело:

інстаграм Руслана Багінського

Дизайнер Руслан Багінський у Львові познайомився з популярним котом-блогером Степаном. Зворушлива зустріч відбулася в шоурумі модельєра.

Зірка інстаграму кіт Степан на початку війни виїхав з України, але Новий рік зустрів вже вдома. Тепер улюбленець мільйонів завітав до Львова, де познайомився з відомим дизайнером. 

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Руслан Багінський познайомився з котом Степаном

Зворушлива зустріч відбулася в шоурумі Багінського. Модельєр опублікував у своєму інстаграмі милий ролик, на якому тримає кота Степана на руках. 

"Вітаємо в сім'ї", – написав Руслан під відео. 

А на сторінці кота-блогера з'явилися дві милі фотографії з дизайнером, які підписав: "Я теж радий знайомству". 

Для перегляду всіх фото гортайте направо:

Тим часом у коментарях українці запитують, чи буде тепер у кота Степана ексклюзивний капелюх від Руслана Багінського. 

  • "У Степанчика буде капелюх?"
  • "Чому не зробив капелюх Степану?"
  • "Давайте колаборацію капелюшків з фірмовою позою Степана!"
  • "А для нього буде маленький капелюх?"
Автор: Христина Кобак