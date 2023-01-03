Зірка інстаграму кіт Степан на початку війни виїхав з України, але Новий рік зустрів вже вдома. Тепер улюбленець мільйонів завітав до Львова, де познайомився з відомим дизайнером.
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Руслан Багінський познайомився з котом Степаном
Зворушлива зустріч відбулася в шоурумі Багінського. Модельєр опублікував у своєму інстаграмі милий ролик, на якому тримає кота Степана на руках.
"Вітаємо в сім'ї", – написав Руслан під відео.
А на сторінці кота-блогера з'явилися дві милі фотографії з дизайнером, які підписав: "Я теж радий знайомству".
Для перегляду всіх фото гортайте направо:
Тим часом у коментарях українці запитують, чи буде тепер у кота Степана ексклюзивний капелюх від Руслана Багінського.
- "У Степанчика буде капелюх?"
- "Чому не зробив капелюх Степану?"
- "Давайте колаборацію капелюшків з фірмовою позою Степана!"
- "А для нього буде маленький капелюх?"