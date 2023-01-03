Звезда инстаграмму кот Степан в начале войны уехал из Украины, но Новый год встретил уже дома. Теперь любимец миллионов посетил Львов, где познакомился с известным дизайнером.

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Руслан Багинский познакомился с котом Степаном

Трогательная встреча состоялась в шоуруме Багинского. Модельер опубликовал в своем инстаграмме милый ролик, на котором держит кота Степана на руках.

"Приветствуем в семье", – написал Руслан под видео.

А на странице кота-блогера появились две милые фотографии с дизайнером, которые подписал: "Я тоже рад знакомству".

Для просмотра всех фото пролистывайте направо:

Между тем в комментариях украинцы спрашивают, будет ли теперь у кота Степана эксклюзивная шляпа от Руслана Багинского.