Эктор Хименес-Браво признался, готов ли взять оружие и пойти на фронт

Ресторатор Эктор Хименес-Браво долго не отсиживался за границей и вернулся в Украину в первые месяцы. Он признался, готов ли уйти на фронт.

Шеф-повар Эктор Хименес-Браво начал военную подготовку еще несколько месяцев назад, но в ВСУ или ТРО не вступал. В интервью 24 каналу ресторатор ответил, готов ли к такому развитию событий, когда ему придется встать на защиту государства.

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Уйдет ли Эктор воевать

Эктор Хименес-Браво признался, что будет продолжать тренировку, потому что хочет быть готовым ко всему. Он отметил, что будет делать все для победы.

Я тренировался и хочу тренироваться еще больше, потому что чувствую, что сейчас нужно быть готовым. 24 февраля никто не был готов. Может, мне нужно будет уйти на фронт. Знаю, что это опасно, но я готов делать все, что нужно для победы,

– заявил кулинар.

Как Эктор Хименес-Браво проходил военную обучение

В конце мая ресторатор опубликовал кадры по учениям. Он заявил, что это не пиар, а подготовка ко всем возможным сценариям и стремление уметь защищаться. Эктор добавил, что не планирует вступать в ВСУ или ТРО.

Впоследствии Эктор Хименес-Браво показал новые фото по военной подготовке. "Мой ужаснейший сон, это когда в мой дом заходят орки и хотят убить меня и мою семью, а я даже не знаю, как работает пистолет или автомат, чтобы защитить себя. Лучше умереть в бою, защищая свой дом, чем от пули на коленях".