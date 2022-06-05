Кулинар и ресторатор Эктор Хименес-Браво продолжает военную обучение. Он показал новое фото с оружием и рассказал об учебе.

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Эктор Хименес-Браво объяснил, почему продолжает тренироваться

Шеф-повар рассказал, что первая волна войны была неожиданной. В то время как военные, защищавшие северные и восточные области страны, подарили время для других мужчин, считает Эктор.

"Драгоценное время, чтобы получить новые умения для нового времени. Я не говорю, что каждый должен идти воевать. Кто-то должен обеспечивать тыл, волонтерство. Предприниматели должны восстанавливать экономику и создавать рабочие места. Но каждый мужчина имеет сейчас возможность получить навыки стрельбы, работы с оружием, передвижение на открытой местности и помещениях, работе в паре", – поделился Хименес-Браво.

Это время нам подарили военные, победившие в 1 стадии войны. Во многих городах Украины сейчас проводятся учения для мирных людей. Где-то бесплатно, где-то за деньги. Это наша обязанность и долг перед защитниками. Вторая причина, почему я учусь военному делу – это самозащита,

– добавил мужчина.



Эктор Хименес-Браво / Фото из инстаграма Эктора Хименеса-Браво

Ресторатор напомнил, что его дом – Украина, а его дом в Ирпене. И то, что он не был 24 февраля дома, не значит, что туда снова не придут российские военные.

"Мой самый ужасный сон, когда в мой дом заходят орки и хотят убить меня и мою семью, а я даже не знаю, как работает пистолет или автомат, чтобы защитить себя. Лучше умереть в бою, защищая свой дом, чем от пули на коленях. К сожалению, очень много людей не были к этому готовы. Мы недооценили наших соседей убийц. Сейчас уже у всех сомнений нет. Надо учиться, украинцы. Такая наша миссия в этом мире. Уничтожить этих россиян. Тренировками можно заниматься на выходных. По несколько часов. Нет тренировок? Открой ютуб. Не думай, что тебя это обошло. Завтра может все измениться", – подытожил кулинар.