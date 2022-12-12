Не все знаменитости сразу же показали своих наследников. Но некоторые известные мамочки уже познакомили поклонников с малышами. Далее смотрите, какие мировые модели, артистки и другие звезды стали мамами.

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Эшли Грэм

Пол ребенка: мальчики-близнецы

Дата рождения: 7 января

Звезда и ее любимый фотограф Джастин Эрвин стали родителями двух мальчиков – Романа и Малахия. Через месяц опубликовала первое фото близнецов. На фото она позировала на кровати в тонком молочном кардигане. Одного малыша Эшли кормила грудью, а другого держала на руках.

Мои мальчики были лучшими учителями и величайшим напоминанием о том, что я могу делать тяжелые вещи. Это было нелегко, но оно того стоит. До сих пор не могу поверить, что у меня трое детей. Не могу дождаться, чтобы вскоре поделиться с вами деталями моих родов и послеродовой поездки,

– говорила Эшли Грэм.



Эшли Грэм с детьми / Фото из инстаграмма модели

Приянка Чопра

Обладательница титула "Мисс Мира 2000" Приянка Чопра и певец Ник Джонас стали родителями. Индийской модели и ее любимому родила ребенка суррогатная мать. 39-летняя мамочка не рассекретила пола и имени ребенка, не сообщила, когда именно она родилась. Зато попросила поклонников уважать ее приватность.

Обратите внимание! Приянка Чопра и Ник Джонас являются не первой знаменитой парой, ребенка которой родила суррогатная мать. Кто из звезд решился на такой шаг – узнайте здесь.

Рози Гантингтон-Уайтли

Пол ребенка: девочка

Дата рождения: 2 февраля

В этом году было и пополнение в семье супермодели Рози Гантингтон-Уайтли и актера Джейсона Стейтема. Звезда родила дочь, которую назвали Изабеллой Джеймс Стейтем.

Кайли Дженнер

Пол ребенка: мальчик

Дата рождения: 2 февраля

В этом году блоггерка и бизнесвумен Кайли Дженнер во второй раз стала мамочкой. Она родила сына от рэпера Тревиса Скотта. Звезда долго скрывала сына от публики, показала его почти через год после родов.



Кайли Дженнер с сыном / Фото с инстаграмма бизнесвумен

Дженнифер Лоуренс

Пол ребенка: мальчик

Дата рождения: точная дата неизвестна, апрель 2022 года

Американская актриса держит личную жизнь как можно дальше от посторонних глаз. Только в сентябре она дала интервью изданию Vogue, в котором рассказала о материнстве. Актриса призналась, что у нее и Кука Марони родился сын. Его назвали именем Сай, в честь известного художника Сая Твомбли, которого очень любит любимый Дженнифер.

К утру после родов я почувствовала, что вся моя жизнь началась сначала. Мол, сейчас первый день моей жизни. Я просто была так влюблена. Я влюбилась во всех детей повсюду. Новорожденные просто великолепны. Это розовые, опухшие, хрупкие малыши. Теперь я люблю всех детей,

– поделилась Дженнифер Лоуренс.

Кэтрин Шварценеггер

Пол ребенка: девочка

Дата рождения: 21 мая

Дочь голливудского актера Арнольда Шварценеггера – Кэтрин родила дочь от Криса Пратта. Девочку назвали Элоиза Кристина.



Дочь Кэтрин Шварценеггер / Фото из инстаграмма писательницы

Рианна

Пол ребенка: мальчик

Дата рождения: 13 мая

Барбадосская певица Рианна в этом году впервые стала мамой. Весной она родила сына от известного рэпера A$AP Rocky. Об отцовстве звездной пары мировые СМИ начали писать через неделю после родов. До рождения малыша знаменитая мамочка часто выходила в свет в экстравагантных нарядах, уверенно обнажая свой живот. Пока Рианна до сих пор не показала ни одного фото первенца.

Даниэла Пик

Пол ребенка: девочка

Дата рождения: 2 июля

Жена голливудского кинорежиссера Квентина Тарантино родила девочку. Это второй общий ребенок супругов. Квентин и Даниэла являются одной из звездных пар, которые сохраняют приватность, поэтому до сих пор не опубликовали в сети ни одно фото крохи.

Адриана Лима

Пол ребенка: мальчик

Дата рождения: 29 августа

Бывшая "ангел" Victoria's Secret Адриана Лима в третий раз стала мамой. У модели и ее бойфренда Андре Леммерса родился первый общий сын, которого назвали Циан.

Циановый цвет между зеленым и синим в видимом спектре света. Циановый цвет вод Бора-Бора и Мальдивских островов, которые входят в список наших желаний. Циановый теперь наш любимый цвет… цвет глаз нашего мальчика. Добро пожаловать в наш мир – Циан Лима Леммерс 29.08.22,

– написала модель под первым фото малыша.



Андре Леммерс с сыном / Фото из инстаграмма Адрианы Лимы

Хилария Болдвин

Пол ребенка: девочка

Дата рождения: 22 сентября

64-летний актер Алек Болдвин в восьмой раз стал папой. Его жена Хилария родила дочь, которую назвали Иллария Каталина Ирэна Болдвин. После родов знаменитая мамочка показала, как девочку дома встречали братья и сестры.

Анна Зудевич

Пол ребенка: девочка

Дата рождения: 6 октября

Партнер певицы Джамалы на польских "Танцах со звездами" Яцек Йешке стал отцом дочери. Танцовщик опубликовал трогательное фото из роддома, сообщив счастливую новость. Девочку назвали Роуз.



Яцек Йешке стал отцом / Фото с инстаграмма танцовщика

Кейт Мара

Пол ребенка: мальчик

Дата рождения: точная дата неизвестна, ноябрь 2022 года

Американская актриса родила сына, имя которого не спешит рассекречивать. Отцом малыша стал 36-летний актер Джейми Белл.



Сын Кейт Мари / Фото из инстаграмма актрисы

Роми Стрейд

Пол ребенка: девочка

Дата рождения: 11 ноября

Нидерландская модель, ангел Victoria's Secret Роми Стрейд родила второго ребенка – дочь Джун ван Леэйвен. Звезда вернулась из роддома, когда дома уже стояла красивая елка, царила атмосфера Рождества.

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